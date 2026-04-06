Viajaban desde La Quiaca: En Tucumán detuvieron a dos mujeres que transportaban cocaína ingerida en 156 cápsulas

El procedimiento permitió secuestrar 1 kilo 884 gramos del estupefaciente, luego de estudios radiográficos realizados a las pasajeras de un ómnibus de larga distancia.

Integrantes del Escuadrón 71 “Aguilares” llevaron adelante un procedimiento en infracción a la Ley 23.737, durante un control vehicular desplegado sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de Huacra, límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca.

Los efectivos detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que circulaba bajo la modalidad de “trabajadores golondrinas”, proveniente de La Quiaca y con destino a Mendoza.

Al momento de la inspección, los uniformados detectaron que dos pasajeras mayores de edad, de nacionalidad boliviana, presentaban indicios y síntomas compatibles con el transporte de sustancia estupefaciente a través de ingesta de cápsulas.

Con intervención del Juzgado Federal de Tucumán N° 1, se dispuso el traslado del ómnibus y de las mujeres involucradas hasta el asiento de la Unidad para profundizar el control.

Posteriormente, las ciudadanas fueron llevadas a un centro de salud local para la realización de estudios radiográficos, donde se detectaron cuerpos extraños con forma de cápsulas en la cavidad abdominal de ambas.

Ante ese resultado, fueron derivadas a un hospital, donde permanecieron internadas con custodia hasta completar el proceso de evacuación. Como resultado, las involucradas expulsaron un total de 156 cápsulas con cocaína, arrojando un peso final de 1 kilo 884 gramos, según las pruebas de campo Narcotest.

Por disposición del Magistrado interviniente, ambas mujeres quedaron detenidas en carácter de comunicadas y se secuestró la sustancia estupefaciente junto con teléfonos celulares de interés para la causa.