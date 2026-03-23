Viajaban desde Jujuy: Detienen en Santiago del Estero a dos pasajeras que ocultaban dos kilos de cocaína debajo de sus asientos

Las involucradas viajaban desde la ciudad de San Salvador de Jujuy con destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Personal del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” estaba desplegado sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 795, en la localidad de Pozo Hondo, Departamento de Jiménez cuando interceptó la marcha de un transporte de pasajeros de larga distancia.

Al realizar el control físico y documentológico, los uniformados detectaron que debajo de dos butacas estaban ubicados dos paquetes rectangulares envueltos en papel film. Los mismos pertenecían a dos pasajeras, una de ellas nacionalidad boliviana y la otra argentina.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó el pesaje y la prueba de campo Narcotest, la cual arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de 2 kilos 99 gramos.

Intervino el Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero quien dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención de las involucradas en carácter de incomunicadas.