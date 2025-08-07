Las 24 Horas de Jujuy – Viajaba desde Jujuy a Mendoza y transportaban 215 cápsulas con cocaína ingeridas y dentro de medias

Viajaba desde Jujuy a Mendoza y transportaban 215 cápsulas con cocaína ingeridas y dentro de medias

7 / agosto / 2025 Policiales

Dos pasajeras de nacionalidad boliviana viajaban en ómnibus desde Jujuy hacia Mendoza con 2 kilos 44 gramos del estupefaciente. Ambas quedaron detenidas.

Viajaban desde Jujuy a Mendoza con drogas

Integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” inspeccionaron un transporte público de pasajeros que tenía como itinerario desde la ciudad de La Quiaca en Jujuy a la provincia de Mendoza.

Los efectivos se encontraban desplegados sobre el kilómetro 596 de la Ruta Nacional Nº 38, a la altura de la localidad El Portezuelo. Allí, detectaron que dos pasajeras de nacionalidad boliviana no contaban con constancias de ingreso legal al país, trasladando un total de 42 cápsulas conteniendo una sustancia pulverulenta compacta, en el interior de medias ubicadas en el lateral de sus asientos.

Al obtener las pruebas de campo Narcotest efectuadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína (528 gramos), se dio intervención al Juzgado Federal Nº 1 y Fiscalía Federal de Catamarca, que ordenaron la detención de ambas pasajeras involucradas y su traslado hasta el Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital de la provincia, a fines de realizar estudios médicos.

Tras constatar la presencia de cuerpos extraños en la zona del abdomen de las mujeres, el Magistrado interviniente dispuso que ambas continúen alojadas en el nosocomio hasta finalizar la evacuación de la totalidad de la sustancia, como así también los procedimientos médicos. Asimismo, orientó que se de conocimiento del hecho a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia.

Finalmente, los gendarmes contabilizaron un total de 215 cápsulas, con un peso de 2 kilos 44 gramos de cocaína.

