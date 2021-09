Veteranos de la guerra de Malvinas hicieron conocer un proyecto de ley

Desde hace años ex soldados que estuvieron bajo bandera durante el conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, viene reclamando el reconocimiento del gobierno para poder lograr el beneficio ya que se consideran parte del apoyo táctico y logístico mientras el país estuvo en guerra.

El soldado continental Hugo Zumbaino comentó, “el día jueves de la semana pasada se presentó en el Congreso de la Nación el reconocimiento a los soldados del área continental, apoyo táctico y logístico de la gesta de Malvinas, es decir para aquellos soldados que no estuvimos en Malvinas sino en el continente haciendo el apoyo táctico y logístico como dice el proyecto nuestro. Agregando sobre esto, “somos alrededor de 60.000 soldados desplegado en todo el país que, a través de una ley por el año 88 quedamos afuera, en este proyecto nosotros no tenemos nada que ver con los ex combatientes no queremos sacara título ni nada a ellos, acá estamos pidiendo una pensión, obra social como los derecho para aquellos soldados y familiares que ya no están con vida, esto se ha demorado mucho”.

Además agregó, “ya cumplimos 40 años, demoramos porque no nos pusimos de acuerdo porque en proyectos anteriores que fueron 842, todos cayeron porque llevaban la denominación de combatientes o veteranos de guerra y hace 3 años que nos pudimos juntar entre las 21 provincia en la mesa nacional, nos pudimos poner de acuerdo y reclamar porque somos soldados continentales y ese es el proyecto que ha entrado al Congreso y ya tiene un gran apoyo por parte de los legisladores nacionales, el soldado que estuvo en el sur cumplió funciones, el que estaba en el Norte también, nosotros los soldados del Norte estábamos custodiando las fronteras como así los cuarteles y la población civil”.

Por otra parte, José Walter Giménez expresó, “en aquel momento la gente que estaba combatiendo en Malvinas necesitaba el apoyo de los continentales, porque no había fábrica de ropa ni de dónde sacar los alimentos, entonces todo era provisto desde el continente argentino, entonces porque el esfuerzo y sacrificio de los continentales no es reconocido, si bien es cierto la guerra fue una sola y todos estuvimos bajo bandera y movilizados, pero lamentablemente por circunstancias ajenas los jefes decidieron que nos quedemos como reserva pero de haber continuado el conflicto íbamos a ser trasladados de manera urgente a Malvinas, no se dio el caso pero cuando finalizo la guerra éramos todos uno solo y por un decreto que nos dividió terminamos como estamos en el 89, éramos uno solo, pero cuando empezó a aparecer la plata se terminó y se dividió”.

En este sentido comento, “tal es el caso que de 120.000 combatientes de Malvinas hoy no pueden estar cobrando 26.000, hay muchos que no tienen nada que ver con la causa y no pueden cobrar una pensión pero gracias a Dios logramos consenso y tenemos acercamiento con varias asociaciones de combatientes que lo ven con agrado y buen ojo que seamos reconocidos con esta nueva denominación como personal de apoyo táctico y logístico durante el conflicto de Malvinas. Incluso los diputados y senadores han dado buen visto al proyecto que presentamos y esperamos el acompañamiento de los diputados y senadores de Jujuy porque no se les toca título a nadie, simplemente vamos con una ley nueva que es lo que corresponde para aquellos que en el año 82 prestaron servicios a la patria”.

Para finalizar Romero Ángel mencionó, “paso mucho tiempo, muchas piedras y obstáculos, se fueron varios compañeros y con el consenso se logro esto y espero que se apruebe la ley para el beneficio de todos, nosotros durante el conflicto hacíamos operativos en todo lo que es la costa de Rio Gallegos y parte de Tierra de Fuego es decir el apoyo logístico y salvaguardar los regimientos de alrededor y quiero resaltar a los compañeros de las quebradas que están desinformados que estamos trabajando para que esto de una vez salga porque hay muchos que no tienen obra social, ni nada y lo que queremos es conseguir el beneficio y irnos del mundo siendo NN porque gracias al proyecto tenemos nombre con el apoyo de senadores y reuniones de todas las provincias logramos esto hasta el día”.