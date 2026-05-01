Verónica Valente: “En un 1° de Mayo distinto, el desafío de la política es defender a los trabajadores”

En el marco de un nuevo 1° de Mayo, la diputada provincial Verónica Valente, del Bloque Justicialista, destacó la importancia de conmemorar a los trabajadores en un contexto profundamente distinto, atravesado por la incertidumbre económica, la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones laborales.

La legisladora señaló que hoy conviven realidades muy diferentes, ya que muchas personas “agradecen tener un trabajo formal, pero aun así deben completar su jornada con changas para llegar a fin de mes”, mientras que otras “han perdido su fuente laboral como consecuencia de las políticas de ajuste y la crisis económica”.

Aun así, Valente subrayó la fortaleza del movimiento obrero y sostuvo que son las y los trabajadores quienes “siguen empujando el país, sosteniendo la producción, los servicios y la vida en sociedad”, y remarcó la necesidad de “apostar a una salida colectiva”.