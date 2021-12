Vergüenza: En San Pedro de Jujuy no respetan la ley de pirotecnia cero

La encargada de la protectora de animales de la ciudad de San Pedro de Jujuy se refirió a la falta de respeto por algunos ciudadanos quienes hicieron caso omiso a lo dispuesto por la ley de Pirotecnia Cero.

La referente María Navarro comentó, “por lo que hemos visto todavía hay gente que tiene cero empatía por la disposición de pirotecnia cero, es gente egoísta, es lo que no entiendo, si sabes el daño que estás haciendo, no solamente a los perros, sino también a las personas, recién me cruce con una señora de edad avanzada que me dijo que a ella le hace mucho daño la pirotecnia, es decir que no solamente hablamos de enfermos, niños y bebés sino que hay perros que se pierden o se mueren y no les interesa siguen tirando pirotecnia”.

Luego agregó, “en mi barrio hasta los fosforito les hace daño a los perros, a mí me molesta cuando estoy escuchando o viendo televisión y escuchadas a cada rato que tiran, también dice que en el barrio Güemes venden, pero los chicos no me quieren decir para denunciarlo así que todos aquellos que sepan donde venden lo pueden denunciar en Bromatología y a la Policía porque hay una ley provincial que prohíbe la pirotecnia”.

Por otra parte, Navarro remarcó, “hubo muchos perros perdidos, heridos y perros muertos a causa de esto. A nivel nacional tenemos el caso de chicos autistas que salieron corriendo a causa de la pirotecnia, a uno lo atropello un vehículo y a muerto con 19 años, basta y concientícense, no sean egoístas”.

Con respecto a la protectora detalló, “seguimos atendiendo y otorgando turno de castración los martes y miércoles por la mañana y tarde con buena respuesta de la gente solamente tienen que pagar 1.200 pesos es un aporte a la salud pública, a su vez estuvimos trabajando de forma conjunta con CAFAJU albergando tucanes, lechuzas y ahora tenemos un carancho que le falta el pico de arriba así que pedí a don Yapura el coordinador de CAFAJU tenerlo hasta encontrar una solución, estamos viendo la posibilidad de ponerle un pico 3D pero ayer el odontólogo me dijo que eso no va y tiene que ser titanio, después pegarle el pico 3D así que no sé cuánto se quedara con nosotros supongo que el resto de su vida porque le damos de comer, le cortamos como fideo la carne, el hígado o pollo, le damos de comer con una pinza y el traga, como nos enseñaron, tenemos que ponerlo todo en agua, en remojo de paso se hidrata y ponerle cartones húmedo debajo para cuando defequen y el polvillo no se vuele porque hace mal a la gente”.

Además añadió, “también tenemos 3 gatas que no podemos regalar, tienen 4 meses están desparasitas tienen la primera vacuna, las cuales las hemos aceptado porque no aceptamos gatos pero a estás la tiraron a orillas del rio Lavayen, eran 5 regalamos 2 y quedan 3 que son negras con manchas blancas, son muy lindas y también tengo perros de distintas edades y tamaño para el que quiera adoptar”.