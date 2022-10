Vecinos del barrio Sargento Cabral molestos por el traslado del Puesto de Salud

Esta unidad sanitaria funciona hace 30 años en el barrio Sargento Cabral y como solución instalarían durante dos meses un container para la atención diaria, mientras que los vecinos pidieron un edificio propio para su funcionamiento.

Un vecino del barrio Sargento Cabral Julio Cabello comentó, “nosotros somos el barrio más viejo de Alto Comedero, en diciembre de este año la Cooperativa del barrio cumplirá 50 años y tenemos un Puesto de Salud que deja mucho que desear porque son 2 contenedores que están al lado de un zanjón y el Ministerio ara una ampliación para tenerlo en mejores condiciones”.

A lo que agregó, “lo que a nosotros nos ha preocupado era que mientras dure la construcción que puede ser 2 meses o más se va a suspender el servicio de salud y el personal fue trasladado al Eva Perón o hacia el mismo hospital, lo que nos alertó por lo que salimos a los medios y gracias a eso el día de ayer vinieron las autoridades del Ministerio quienes nos dijeron que el servicio de salud no iba a ser cortado, es decir que mientras encontremos un local que sea de la Cooperativa o la Iglesia para que siga funcionando en el barrio con el personal de salud”.

A su vez añadió, “el día de ayer estaba la orden de la directora del Hospital para que el personal se fuera a otro lugar, enviaban el camión para llevarse todo el instrumental y todo el equipo que ellos tienen, por eso nos reunimos los vecinos y convocamos a la prensa, fuimos al Puesto de Salud para no dejar que se llevaran las cosas y vino el secretario de Salud el Doctor Mulqui quien nos comunicó que no se iba a anular el servicio y se iba buscar un local dentro del barrio, porque no es solamente Sargento Cabral sino que alrededor se han construidos muchos barrios como La Arbolada, Las Marías, El Balcón, Gendarmería, El Paraíso, 240 Viviendas, somos más de 2.500 familias que vivimos acá y dependemos del Puesto de Salud”

Agregando por otra parte, “mucha gente necesita el puesto porque hay muchos que son diabéticos e hipertensos, ellos tienen que estar constantemente tomándose la presión, también se iba a suspender la campaña de vacunación para los niños y nos deberíamos trasladar al Puesto de Salud Eva Perón que para conseguir un turno para ahí hay que salir a las 3 o 4 de la mañana y a esas horas no hay un colectivo para ir a esos lugares y eso nos complica mucho”.

Para finalizar expresó, “en principio hemos tratado de hablar con la Cooperativa Sargento Cabral, la Iglesia y con vecinos que tienen para alquilar, pero ayer también el doctor Mulqui tuvo una reunión con el presidente de la Cooperativa que espero que lleguen a un arreglo porque desgraciadamente la Cooperativa había alquilado una casa al Ministerio para que funcione como puesto de salud, pero hace 3 o 4 años cuando cambio de gobierno las actuales autoridades no reconocieron la deuda que se debía de alquiler y dejaron de pagar. Ahí es donde está el conflicto por eso en esa época el ministro Bouid decidió hacer un puesto de salud con 2 contenedores alado del zanjón que es un basural, para llegar ahí las calles son de tierra, no hay iluminación, para pedir un turno hay que ir a la madruga, está muy oscuro y para el personal que llegue a las 6 o 7 también son horas oscuras, además ya han ocurrido hechos delictivos e intentos de violación, por eso nosotros estábamos preocupados de que no se suspenda la atención porque es el colmo ya que somos un barrio de muchos año y no tenemos un puesto de salud como corresponde y espero que lleguen a buen puerto las parte porque, gracias a la Cooperativa que siempre han tenido la buena voluntad tenemos la Escuela Primaria, la Comisaria cuyos terrenos fueron donados por la Cooperativa al igual que 4 manzanas hechas por el Instituto de Vivienda que también fueron donados a cambio de que el Instituto hiciera el cordón cuneta en todo el barrio, cosa que no cumplieron y esto viene de décadas pero la Cooperativa siempre tuvo la disposición para el barrio”.