Vecinos de la localizad de Yuto se movilizaron por el pésimo servicio de EJESA y aumentos de tarifas

Uno de los principales reclamos es porque se paga tanto del servicio de electricidad, reclamo que no solamente la realizan los habitantes de esa localidad. Es un reclamo generalizado en toda la provincia.

Jesús Lindón, uno de los referente de Yuto hablo esta mañana en el programa “El Submarino Radio” que se emite todas las mañanas por FM Conectar – 91.5 y contó todo lo que viene pasando los vecinos con esta empresa de servicios eléctricos.

Dijo que el reclamo se realizó por los incrementos absurdos que tienen por el servicio de luz, a esto se suma que es un pésimo servicio obviamente. Es como que nos tiene en el olvido a este pueblo.

Remarco esto debido a que existe una desidia total en este lugar, de parte del gobierno, y que con respecto al servicio de luz es absolutamente abismal los montos de las boletas que deben pagar todos los meses.

Luego aclaro que tienen lo básico que hay en una nueva vivienda, si por ejemplo muchos usan el aire acondicionado es indispensable en esa zona por el calor, además una heladera, un televisor, poner una computadora no es nada del otro mundo para pagar 160.000 pesos. Sí, después mencionó el caso de un chico de barrio que tiene un quiosquito le vino una factura de 280.000 pesos

Sobre si realizaron las respectivas quejas a la SUSEPU y a la Secretaría de Energía de la provincia, señaló el referente que sí hubo varias, que ya presentaron muchas notas pero todo queda en la nada obviamente

Luego hizo hincapié que la gente también debería apoyar un poquito más el reclamo, porque el reclamo es justo y es para el beneficio de todos.