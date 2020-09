Vecinos de La Esperanza le cantaron “las cuarenta” al intendente Carrizo

Pasó durante la visita del gobernador de la provincia el pasado martes cuando vecinos del barrio San Cayetano de La Esperanza le manifestaron su malestar de abandono que sufren por parte del intendente Ramón Carrizo.

Los vecinos le reclamaron frente al gobernador Morales al intendente Carrizo la falta de atención a este sector, además la falta de ayuda, expresaron además que no se preocupa por la gente del lugar y que están desamparados.

Una de las vecinas comentó a nuestro medio, “yo quiero hablar y decir en forma especial que el intendente no hace nada, se olvido de la gente de acá de La Esperanza, teníamos un comedor, teníamos merenderos, ni en eso nos ayuda el intendente. Se olvido de la gente, además yo estaba trabajando, hace 4 meses que me debe y no me pago todavía, varias veces fui a verlo y dice que no hay plata, que no tiene plata, acá hay muchos chicos, se enferman de dengue resfríos pero no se aparece”.

También resalto, “hoy han venido a limpiar porque esperan al gobernador, sino no hubieran limpiado y quedaba así la mugre que tiene, el intendente no se preocupa de nada por la gente”.

Luego señaló, “este es el comedor, aquí daban de comer almuerzo a los chicos, se han olvidado y ahora está abandonado, debe estar sucio hay leñas hay de todo ahí. Ellos nomas se embolsan y no se preocupan por la gente de acá de La Esperanza.

En referencia a la situación del dengue en esa localidad expresó la vecina, “así es, aparte que no discrimina este barrio, el intendente debe ver las cosas de acá, desapareció el intendente donde está el intendente ahora”.

Al consultarle si a plantearle al gobernador esta problemática respondió, “si ahora le vamos a decir al gobernador, vamos a hablar con el gobernador para pedirle que nos ayude porque acá la gente está muy abandonada, desamparados por el intendente y todos”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ