Vecinos autoconvocados de San Pedro realizaron la marcha de las velas en contra de las subas de tarifa de la empresa EJESA

Se concretó esta noche en la ciudad de San Pedro de Jujuy la “marcha de las velas” en la plaza central donde participaron de vecinos de la ciudad y de otras localidades cercanas.

En San Pedro de Jujuy, vecinos, organizaciones sociales y algunos comerciantes marcharon contra los incrementos desproporcionados en las tarifas de luz que han afectado gravemente sus bolsillos en los últimos meses. Tras una serie de protestas y reclamos, el Concejo Deliberante municipal aprobó un pedido para congelar las tarifas y retrotraer las exorbitantes subas al mes de enero.

Muchos de ellos hicieron sentir su malestar y mucha bronca por los montos que le están llegando en las facturas de luz y agua, responsabilizaron además de la empresa prestataria del servicio EJESA a la SUSEPU por no controlarla y no hacer nada en beneficio de los usuarios.

Una de las vecinas de los autoconvocados señaló a nuestro medio, “somos un grupo de vecinos autoconvocados nos organizamos por WhatsApp y por distintos medios de comunicación para estar hoy aquí expresando nuestra disconformidad con el tema del tarifazo que estamos sufriendo”.

Luego conto sobre su situación y dijo, “yo venía pangando alrededor de 27 o 28 mil pesos, ahora hace 2 días pagué una de 45 y estoy temblando con la que vienen porque dicen que vienen con todo el aumento, incluso mucho aumento de agua también y es por mi casa particular, comparando con mis vecinos a todos nos está llegando mucho”.

Sobre la protesta mencionó, “nosotros nos hemos juntado y hemos hecho unas notas donde se juntaron muchas firmas por ende, charlamos con la gente y la gente nos cuenta que es terrible los aumentos que están sufriendo, que son terrible, el sábado estuvimos en la Feria donde la gente nos decía prácticamente alguno hasta llorando de lo que le llegó su boleta de luz”.

Prosiguiendo con su relato expresó, “también estuvimos en la ciclovía con las compañeras donde nos pusimos una mesita y nos tocó charlar con varios jubilados con la mínima incluso, y contaron que les llega entre 60.000 pesos, yo creo que tienen solamente 1 ventilador, 1 heladera y dónde están prende esa luz, no es que tienen 800 luces prendidas y es imposible que puedan pagar, aparte acá convengamos que nos vienen 2 boletas juntas que son los números que ellos manejan y que nadie los entiende, pero las cifras de 60.000 pesos para un jubilado es imposible pagar, se compran los remedios o comen o paga la luz, es imposible yo pido empatía a la gente porque quizás uno puede pagar la boleta ahorrando o de otro manera, pero hay gente que no va a poder, entonces debemos ser solidarios, los sampedreño se caracterizan por la solidaridad y hoy acá quizás por las lluvias, pero deberíamos ser mucho más y acompañar a la gente, por favor”.

Agregando luego, “hay comerciantes que les llegó más de un millón de pesos de luz y que han echado empleados porque no pueden pagar, no los vemos acá y los comerciantes debería cerrar 40 minutos antes, una hora antes y venir con los empleados, porque esto nos ayudamos entre todos, no es en beneficio propio”.

Por otra parte un vecino también autoconvocado manifestó, “es la segunda marcha que estamos realizando, hemos empezado con pequeños grupos de WhatsApp viendo la situación que estamos viviendo con este tarifazo, más que tarifazo un robo a los bolsillos del vecino y todos estamos siendo afectados, desde la familia más humilde hasta el comercio con esta suba que es algo impagable para los vecinos de San Pedro de Jujuy”.

Luego contó, “a mí me vino una factura de 250.000 pesos cuando yo venía pangando entre 60.000 a 70.000 pesos es algo que no podía creerlo y ahora no sé si pagar la luz o darle la comida a mi familia, tengo un negocio familiar pero no le veo el sentido de que estoy tratando de progresar y ahora me veo afectado con este tarifazo, por qué no se hacen cargo ellos una vez que pierda la empresa no le va a pasar nada entonces porque nosotros siempre el pueblo somos que tenemos que perder y sufrir todo esto”.

Mencionando asimismo, “estamos en tratativas y charlando con los vecinos, porque esto es una vergüenza para el pueblo jujeño, nunca se nos informó y los representantes que hablaron por los canales lo hacen como una burla para el pueblo, así que tenemos que decirles entre todo el pueblo jujeño basta de abuso y de meterle la mano al bolsillo al pobre, al trabajador y decir basta el tarifazo”.

Luego realizó un pedido el vecino autoconvocado y contó, “pido por favor a los vecinos que se sumen y ya dejen de dormir, levántense el pueblo, porque se viene más aumento, esto tiene que parar y díganme cuando se vengan que vamos a hacer todos nosotros cuando les vengan a ustedes tarifas de 200 o 300 mil en una casa humilde, qué van a hacer. Ayer estuve con una vecina con la cual llore toda la noche y me dijo mi marido cobra 160 mil pesos y pagué en factura 140.000, qué hago con 20.000 pesos, a mí me vino la boleta de 250.000 pesos y cuánto antes era 70.000 y con esto es impagable y que pasara ahora cuando venga el nuevo aumento, por eso le digo a los vecinos de San Pedro y de Jujuy no tengan miedo, salgamos, tiene que salir todo el pueblo, no nos comparemos con Salta o con otras provincias pero sin embargo ellos lograron parar este tarifazo, nosotros los jujeños tenemos que lograr también y decirle basta a los que están más arriba y los que tienen la posibilidad de hacer algo por el pueblo que lo hagan ahora, así como vienen a buscar los votos también que salgan por el pueblo basta de defender a lo que más tienen, defiendan al pueblo porque el pueblo el que está sufriendo y negarle un plato de comida a un hijo para pagar un impuesto no es justo”.