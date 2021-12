Vecino molesto por el abandono de la plaza del barrio 23 de Agosto de San Pedro de Jujuy

Denunció el mal estado en que se encuentra la plaza ubicada en barrio 23 de Agosto de la ciudad de San Pedro de Jujuy, por lo que pidió a las autoridades del Centro Vecinal que tomen cartas en el asunto y arreglen la misma.

Uno de los vecinos, Jorge Rementeria comentó, “no es una problemática, no sé cómo decirlo, pero hablo porque yo nací, me crie y voy a morir en este barrio, si no me equivoco es uno de los barrios más viejo de la ciudad y no puede ser que el barrio tenga una plaza, que en su época hasta tenía una mesa para jugar a las damas o para jugar al ajedrez y ahora no tiene nada la plaza y no quiero ofender al Centro Vecinal, pero la comisión directiva del barrio no hace nada y si no me equivocó el barrio 23 de Agosto comprende desde la plaza Federal hasta la plaza Nación”.

Por otra parte aseguró, “si uno va a la plaza Nación y se fija también es un desierto, en mi época cuando salía a las plazas con mis abuelos o papás, se hacían peñas fiestas, para los desfiles se ornamentaba la plaza ahora no se hace nada y lamentablemente hablo por los chicos, por los niños y la gente grande que antes iban todos los domingo se sentaban, compartían unos mates y ahora no tienen nada, por eso le pido a la comisión directiva que se ponga las pilas y hagan como tienen que ser la plaza 23 de Agosto y Nación porque si uno va a ver el SUM de 23 de Agosto está muy pobre y muy tirado eso que el barrio 23 de Agosto tendría que ser uno de los mejores barrios de la ciudad”.

Luego remarcó, “antes estaba el Registro Civil o más conocido como el mercadito, después paso a ser el Registro Civil, después pasó a ser APREM, también está el tema de la Casa de los Jubilados, yo tengo entendido que la empresa que ganó la licitación para rehacerla, iba a agarrar hasta cierto punto no iba a tocar ningún juego y ahora nos levantamos el fin de semana donde los chicos para subir al caracol tienen que agarrar las escaleritas o el enrejillado para poder subir al caracol ¿entonces en qué quedamos? las hamacas que están rotas ya las han sacado, por eso le pido a la comisión directiva que se ponga las pilas y qué renazca el barrio, si yo podría me postulo para presidente de barrio, haría lo que sea tenga que hacer por los niños y la gente grande, si tengo que hacer algo por mi barrio lo voy a hacer no tengo ningún problema pero que nos pongamos las ganas y que el barrio sea como era antes el jardín de las flores”.

Finalmente el vecino expresó, “repito, que el Centro Vecinal haga algo por ese barrio porque ya parece el barrio fantasma, pido disculpas a la comisión si ofendí a alguien, pero si vamos a ver la realidad de las cosas es el barrio fantasma”.