Vecina de San Pedro pide ayuda para volver a reconstruir su vivienda que se incendió

Llamado a la solidaridad de una madre quien pide ayuda después de haber perdido todo por un incendio de su domicilio en el barrio San Francisco de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

La damnificada Viviana Beatriz Torres comentó, “me llamo Viviana Beatriz Torres, vivo en avenida Camilo 638 del barrio San Francisco y soy la damnificada, se me quemó porque se prendió fuego mi casa y no me quedo absolutamente nada, el hecho ocurrió el 19 de enero a las 1:15 de la mañana por una vela encendida”.

A su vez Torres habló sobre otra situación que le ocurrió antes del incendio, “fui e hice los tramites que tenía que hacer y Agua Potable tenía que hacerme un desglose, no me aceptaron el pago porque de lo que yo podía abonar entre 5.000 pesos o 7.000 pesos, pero me querían cobrar 11.000 pesos y no tengo o no tenía esa plata porque yo quería pagar eso y pagar EJESA y si hubieran aceptado eso yo no hubiera pasado este percance”.

Sobre las causas del incendio narró, “no tenía ni la peor idea cuando se empezó a incendiar, fue porque se me cayó una llave que tengo de mi casa, entonces la busqué y puse la vela en un plato, pero la puse en el mueble de la cómoda que se prendió también todo, entonces dije la busco a la llave, pero lo qué pasa fue que me acosté un ratito eso de las 12:25 de la noche y no apague la velita, me dormí y cuando me despierto ya empezó a arder, agarró las cortinas, agarro las ventanas, ahora no tengo ni ventana ni puertas, ambas puertas y ambas ventanas se quemaron, se incendió todo y no sé qué ángel, me avisó porque nos despertamos, pero ya venía ardiendo más de la mitad, pero no me quedó absolutamente nada”.

A su vez agregó, “la gente gracias a Dios no me ha desamparado dentro de todo, me han llevado mercaderías, no soy la única hay otras personita que han muerto, pero nosotros no nos agarró, diga que con la gracia de Dios no nos agarró, ni los documento nos quedó, se han dicho muchas cosas pero yo no escucho, nosotros estamos en un tipo ranchito cerca de una mora donde hemos cerrado el lugar con un portón que teníamos antes y allí hemos puesto la camas que me han entregado y tratamos de conseguir un mueble para guardar la ropa, porque gracias a Dios la mercadería ya la he guardado y nosotros solamente somos 2 yo y mi hijo”.

Para finalizar mencionó, “a la gente de la Municipalidad fui a pedirles porque ellos dijeron que iban a ir a sacar unos escombros, porque que, si fueron a sacar los elementos que se quemaron como ser los televisores, muebles y ahora cuando fui me dijeron que tenían que esperar orden de su jefe, porque fui y los rete para que no se burlen de las desgracias, yo veo los escombros y me da tristeza y tendría que estar llorando, pero me dan aliento porque si lloro estaría mal, hay comida que me entregan y voy a buscar a un comedor, asimismo con lo que la gente me da me hago un huevito y me doy vuelta, entonces pido humildemente que me colaboren con lo que puedan, ahora estamos esperando que desde San Salvador nos envíen las cosas porque ya se han presentado y tenemos todo los papeles y el informe, ellos recibieron un informe y me han dicho que me iban hacer una pieza pero hasta el día de hoy nada y me dicen que busque y consiga los bloques pero de donde, se me quemo todo se me quemaron los placares de adentro, la ropa, la heladera no me quedo nada”.