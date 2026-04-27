Varios hechos policiales durante el fin de semana en San Pedro

Robos, persecución, recupero de objetos, accidentes, controles, son parte de los hechos policiales más relevantes del fin de semana en San Pedro.

Durante el último fin de semana, la Unidad Regional N° 2 de la Policía con sede en San Pedro de Jujuy llevó adelante diversos procedimientos vinculados a hechos delictivos, siniestros viales y operativos de control, tanto en el ejido urbano como en zonas rurales.

El Comisario Rodrigo Gareca brindó detalles de las actuaciones más relevantes, que incluyeron la recuperación de un motovehículo sustraído, intervenciones en accidentes de tránsito, controles vehiculares y servicios de seguridad en eventos deportivos.

Uno de los hechos más destacados fue el rápido accionar policial que permitió recuperar un motovehículo sustraído en jurisdicción de barrio Patricios.

Según relató el Comisario Gareca, una pareja alertó a las autoridades sobre el robo perpetrado por dos menores de edad. Gracias a la intervención de vecinos, uno de los implicados fue demorado en el lugar, mientras que el segundo se dio a la fuga a bordo del rodado.

Tras recibir la alerta, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) inició un operativo de persecución que culminó con la interceptación del sospechoso en inmediaciones de calle 23 de Agosto, en el centro de la ciudad, logrando el recupero del vehículo.

En materia de seguridad vial, se registraron tres accidentes de tránsito durante el fin de semana.

Uno de ellos ocurrió en cercanías de la Ruta Provincial 52, el accidente fue en la zona de jurisdicción de la Comisaría 52, donde un automóvil impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Tras el siniestro, los ocupantes del rodado se dieron a la fuga, siendo posteriormente interceptados en barrio Libertad. En el procedimiento intervinieron efectivos de Infantería, quienes demoraron a dos mujeres y un hombre, trasladándolos a la dependencia policial correspondiente.

Asimismo, se desplegaron operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, especialmente en horario nocturno.

Como resultado, se labraron al menos cinco actas de infracción a conductores de motovehículos por circular sin casco de seguridad. También se detectaron infracciones por falta de documentación obligatoria y casos de alcoholemia positiva, lo que derivó en actuaciones contravencionales por parte del personal de Seguridad Vial.

En paralelo, la fuerza policial brindó cobertura de seguridad en cinco eventos deportivos desarrollados en distintas canchas de la zona del Gran San Pedro. Los servicios de cancha se realizaron sin registrarse incidentes, con la participación de efectivos de comisarías locales y del Centro de Gestión Ciudadana.

Por otro lado, en las zonas rurales comprendidas dentro de la jurisdicción de la Unidad Regional N° 2, se llevaron adelante patrullajes preventivos y controles contravencionales en localidades como Palma Sola, Santa Clara y El Piquete. Durante estos procedimientos, se labraron actas por distintas infracciones, en el marco de las tareas de prevención y mantenimiento del orden público.

Desde la Policía de la Provincia destacaron la importancia de estos operativos integrales, que buscan reforzar la seguridad en todo el departamento San Pedro, mediante la prevención del delito, el control vehicular y la presencia activa en eventos de concurrencia masiva.