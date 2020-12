Valiosas miradas en el primer concurso Documental Fotográfico Ambiental

El Ministerio de Ambiente de Jujuy hizo entrega de los premios del Primer Concurso Documental Fotográfico Ambiental, convocado bajo la consigna “Un solo Ambiente, múltiples miradas”.

El objetivo de la iniciativa tuvo que ver con visibilizar y poner en valor la perspectiva de las adolescencias y juventudes –consideradas poblaciones clave, con una especial sensibilidad respecto de los hechos sociales- respecto del escenario que hoy nos atraviesa, y que está marcado por la emergencia sanitaria; poniendo el foco en la mirada sobre la relación del ser humano con el ambiente. Y de esta manera contribuir también a la discusión y reflexión sobre el vínculo con los ecosistemas, los recursos naturales y la biodiversidad.

Se trató de un espacio generado desde la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente, a partir del cual se propuso motivar a las adolescencias y juventudes de Jujuy a que compartan su mirada respecto al contexto actual, donde la salud de las personas y la del ambiente del que formamos parte están estrechamente relacionadas.

La participación en este concurso fue libre y gratuita, y estuvo dividida en dos categorías: por un lado, SUB 17, destinada a adolescentes de entre 14 y 17 años; y, por otro, SUB 21 para jóvenes de entre 18 y 21 años quienes debieron acreditar su residencia en la provincia y dedicarse o no a la fotografía de manera amateur. Ambas categorías debieron desarrollar una propuesta fotográfica documental ambiental inédita y exclusiva de 3 a 5 piezas, de autoría propia e individual.

Se presentaron 39 producciones que fueron evaluadas por el jurado integrado por: María Inés Zigarán (Ministra de Ambiente de Jujuy), Luis Calisaya (fotógrafo publicitario y docente), Delfina Gronda (fotógrafa documentalista), Leandro Zerda (fotoperiodista) y Facundo Márquez (fotógrafo creativo); y cuyos criterios de evaluación incluyeron la creatividad, el concepto escogido por el/la realizador/a, la composición, la técnica utilizada, y el contenido de la descripción que justifica la propuesta.

Finalmente resultaron ganadores en la Categoría sub 21, Antonio Berno y Álvaro Cortéz, primer y segundo premio respectivamente; y en la Categoría sub 17, Nayla Rocío Alancay y Santiago Almara, primer y segundo premio. “La ganadora y los ganadores en ambas categorías ofrecieron una mirada única y valiosa, que nos interpela respecto a los hechos que nos marcaron este año, pero también y sobre todo nos indican un horizonte de posibilidades hacia el cual debemos dirigirnos para garantizar un equilibrio entre la salud ambiental y la salud humana”, explicó el director de educación y comunicación ambiental del Ministerio de Ambiente, Nicolás Herrera.

Veredicto

Respecto al primer premio por la categoría Sub 21, otorgado a Antonio Berno, el jurado valoró, entre otras cosas, que “desde el punto de vista del relato y el sentido, la propuesta claramente ofrece una mirada que nos retrata una historia en estos tiempos de pandemia. La idea fuerza, cuyo punto de partida inicia con la imagen de un barbijo colgando de un pedazo de hierro, en un basural, nos introduce en uno de los efectos de la emergencia sanitaria-ambiental. Esto es: la presencia de un residuo como el barbijo que se incrementó exponencialmente en este contexto, a partir de un uso muchas veces desmedido. Esta postal nos vuelve la mirada sobre la práctica del uso y descarte de productos y objetos, que caracteriza nuestro siglo consumista”.

Por otra parte, al referirse a la propuesta de Álvaro Cortéz, ganador del segundo premio por la categoría Sub 21 también, ponderaron que “la propuesta general introduce la mirada en un recorrido, breve y lleno de color, con una imagen de una ruta o camino asfaltado, rodeado a ambos lados por naturaleza. Si bien es cierto se trata de una foto usual, en este caso nos invita a viajar en dirección de un trayecto local que podría ser cualquier lugar de la provincia… Si bien es cierto la propuesta no sale de un lugar común, está bien lograda desde el punto de vista estético, y tiene el valor y el potencial de relatarnos una mirada cargada de sentido que recupera las emociones transitadas por la humanidad en estos tiempos de pandemia, donde la vida y la muerte pasaron a formar parte de la cotidianeidad, como nunca antes”.

En la otra categoría, la Sub 17, resultó ganadora por el primer puesto, Nayla Rocío Alancay, de quien el jurado dijo: “…la autora de esta propuesta logra capturar la belleza de un momento específico, en un lugar particular, y compartirnos un menaje sincero, actual, y a pesar de que es personal se vuelve, también, comunitario… El llamado final de la autora, a través de la justificación de la propuesta, reclama cuidado sobre un bello lugar de su pueblo, en Tilcara. Busca generar conciencia capturando postales de espacios contrastantes, y poniendo en evidencia la inconducta de quienes arrojan basura en cualquier lugar. Nos convoca, también, a todos y todas, a repensar nuestra relación con los recursos naturales, los ecosistemas, la naturaleza y el ambienten en general”.

Y, finalmente, Santiago Almara resultó ganador por el segundo puesto de la categoría Sub 17. El jurado, al momento de pronunciar el resultado dijo que “con un potente mensaje, una descripción clara y precisa, y una idea fuerza cohesiva y coherente, el autor de esta serie de fotografías nos propone una mirada centrada en lo natural, en lo paisajístico, en la riqueza y la belleza de las regiones de nuestra provincia. Valles, Quebrada y Yungas, parecieran ser los espacios que se muestran en las imágenes que se conectan desde el punto de vista del relato visual… Tanto en el mensaje de la descripción como en las fotos, el autor nos dice que nuestra especie es prescindible, que la naturaleza no nos necesita, que estamos de paso, y que, si no somos capaces de cuidar nuestro hogar común que es el planeta, no seremos dignos de vivir en él. Esta, tal vez, sea la mayor enseñanza que podamos extraer de este tiempo de pandemia”.