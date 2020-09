Valeria Lynch habló de la escandalosa pelea con Patricia Sosa: “Lo padecí mucho, no me gustó nada su actitud”

La cantante rompió el silencio en radio Mitre sobre el enfrentamiento que tuvo con su colega.

Una insospechada pelea personal y mediática asombró a principios de agosto, cuando Patricia Sosa acusó a Valeria Lynch de haberla traicionado.

El conflicto se había dado cuando, a raíz de la suspención de un show online de Valeria, lo reprogramó para el día y horario que tenía pactado Patricia de antemano bajo la misma plataforma.

En una nota con Intrusos, Sosa había descargado su bronca contra su colega: “Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. (…) Hace años que vengo sufriendo desplantes de parte de Valeria, ¿entienden? Si no es por una cosa es por la otra. Millones de llamados que no me contesta, me entero que va a ser abuela y que se separó por las redes. Ella ya no es mi amiga. No se actúa así con los amigos”.

En este contexto, Valeria Lynch habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó su versión de los hechos. “No quiero ahondar en eso porque no quiero meterme en ese barro. Nunca salí a hablar ni a desmentir porque creo que a esta a esta altura de mi vida y de mi carrera la gente que me conoce, sabe cóomo soy. No tengo que rendir examen para nada. Te aseguro que hubo un mal entendido”, comenzó.

Luego, explicó: “La realidad es que nunca escucharon mi último mensaje. Porque estuve todo ese día pensando en cómo no perjudicar a mi amiga. Y yo les mandé dos mensajes a ellos (Patricia y Oscar Mediavilla) diciendo cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon. Tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Pero más allá de eso, creo que fue una desinformación”.

Además, criticó el descargo de Patricia en los medios: “Fue algo que no tendría que haber ocurrido porque si vos sos amigo de alguien y tenés algún problema, lo hablás con ese alguien. No vas a los medios a llorar y contarlo. La verdad que lo padecí mucho, no me gustó nada esa actitud. Por suerte lo tengo a Mariano que me apuntala”.

Picante, Valeria chicaneó: “Yo vendo mis entradas hablando de mi show, de lo que hago. Las muchas o pocas que pueda vender lo hago en base a mi carrera, mi entusiasmo, mis ganas y mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. Menos de una amiga”.

Al final, Valeria Lynch reveló cuál era la solución que había ideado para que Patricia Sosa saliera beneficiada: “Nunca supo qué íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”.

(Ciudad Magazine)