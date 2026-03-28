UTEDYC Jujuy: «Reconocemos la fuerza, lucha y dedicación de las mujeres trabajadoras»

La Seccional Jujuy de UTEDYC reconoció “la fuerza, lucha y dedicación de las mujeres trabajadoras sindicalizadas», en el marco del Día Internacional de la Mujer, y sostuvo que «su labor es fundamental para alcanzar la igualdad, la justicia laboral y mejores derechos».

La Seccional Jujuy de UTEDYC reconoció “la fuerza, lucha y dedicación de las mujeres trabajadoras sindicalizadas», en el marco del Día Internacional de la Mujer, y sostuvo que «su labor es fundamental para alcanzar la igualdad, la justicia laboral y mejores derechos», y que «su compromiso colectivo transforma la sociedad y fortalece la unidad para superar desafíos y asegurar entornos laborales justos y equitativos».

UTEDYC Jujuy, que tiene como secretaria general a la dirigente Mariana Mejía Sarmiento, resaltó la reciente conmemoración del 8 de Marzo como “un día de memoria, lucha y compromiso», y recordó “a aquellas mujeres que alzaron la voz y dieron su vida por condiciones dignas».

En ese marco, el sindicato afirmó que «la lucha por la igualdad no dura 24 horas, dura toda la vida», y manifestó: «Vemos los logros alcanzados, pero también somos conscientes de las desigualdades que aún persisten en nuestros lugares de trabajo».

Al respecto, UTEDYC Jujuy reclamó “igual remuneración por trabajo de igual valor», al tiempo que resaltó: «Luchamos por entornos libres de violencia, acoso y discriminación».

En ese sentido, el gremio también sostuvo: «Promovemos la participación plena de las mujeres en la vida sindical y en la toma de decisiones».

El gremio advirtió que «la precarización laboral afecta especialmente a las mujeres», y subrayó que «nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos, rompiendo barreras para que las futuras generaciones no tengan que librar las mismas batallas».

A su vez, UTEDYC Jujuy agradeció “el compromiso y dedicación de cada compañera que, con su labor diaria, fortalece nuestra organización».

Finalmente, la declaración gremial reafirmó: «Seguimos avanzando juntas y juntos por más igualdad, más derechos y más oportunidades» y reivindicó: «¡Viva la lucha de las mujeres trabajadoras!».

Memoria activa

Por otra parte, UTEDYC Jujuy se manifestó en el marco del 24 de Marzo y sostuvo que «a 50 años del golpe genocida, el sindicalismo marchó en unidad para mantener viva la memoria, exigiendo verdad y justicia por los 30.000 detenidos-desaparecidos».

«El terrorismo de Estado fue un plan económico que buscó eliminar derechos laborales y debilitar las organizaciones sindicales», manifestó la entidad sindical.

En esa línea, el gremio afirmó que «la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores y delegados sindicales, atacados para imponer un modelo económico de ajuste y dependencia», y remarcó que «el golpe de 1976 no sólo reprimió, sino que suspendió derechos de huelga y eliminó el fuero sindical, desmantelando la organización obrera».

Finalmente, UTEDYC Jujuy expresó que «a 50 años, la consigna es Nunca Más al terrorismo de Estado y a la destrucción del aparato productivo nacional», y que «el movimiento obrero sigue en las calles en unidad, contra el negacionismo y en defensa de la democracia y los derechos laborales», reivindicando que «¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre!», tras lo cual concluyó: «Memoria, Verdad y Justicia. ¡No nos han vencido!».