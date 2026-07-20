UTEDYC Jujuy celebró los 80 años de unidad y defensa colectiva gremial

La Seccional Jujuy de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) celebró los 80 años de la organización gremial nacional y destacó una historia construida sobre la unidad, la solidaridad y la defensa colectiva de los derechos laborales.

Al difundir el mensaje nacional por el aniversario gremial, este 19 de julio, la conducción de UTEDYC Jujuy que encabeza su secretaria general, Mariana Mejía Sarmiento, reafirmó que el gremio mantiene la misma convicción desde su nacimiento: “El futuro no se espera, se construye”.

Historia colectiva

“Cumplimos 80 años”, expresó UTEDYC Jujuy al recordar que la organización nació el 19 de julio de 1946 y, desde entonces, se consolidó como un sindicato “fuerte, unido y solidario” para luchar por un futuro mejor para cada trabajadora y trabajador.

La Seccional compartió el recorrido histórico del gremio y remarcó el valor de aquella decisión fundacional: “Toda gran historia comienza con una decisión. La nuestra comenzó el 19 de julio de 1946”.

Desde ese momento, UTEDYC asumió una tarea que sostuvo a través de las décadas: “Nació una organización que eligió representar, defender, construir, y desde entonces nunca dejó de hacerlo”.

El mensaje resaltó que aunque los años y las generaciones fueron cambiando, un principio se mantuvo sin modificaciones: “La convicción de que los derechos siempre se construyen colectivamente”.

En ese camino, la organización recordó dirigentes históricos y resaltó: “Distintas épocas, un mismo compromiso. Cada uno dejó su huella, cada uno hizo crecer esta unión”.

Reconstrucción gremial

La evocación del aniversario también repasó los distintos momentos atravesados por el sindicato: “Hubo tiempos de crecimiento y también tiempos difíciles, pero nunca dejamos de creer que llegarían tiempos mejores”.

La organización ubicó en 2005 el inicio de una nueva etapa: “De la mano del compañero Carlos Bonjour, un líder natural, UTEDYC inició un profundo proceso de reconstrucción”.

Ese proceso —según destacó el mensaje— demandó esfuerzo y continuidad: “Levantar los cimientos llevó tiempo, porque las grandes obras se construyen en silencio”.

UTEDYC enumeró entre los avances alcanzados los convenios colectivos más fuertes, las paritarias que mejoran la vida de las y los trabajadores, los hoteles propios con identidad, los beneficios para cada etapa de la vida y la capacitación destinada a abrir nuevas oportunidades.

También resaltó “el deporte que une, la tecnología que acerca” y la consolidación de “una organización más moderna, más federal, más inclusiva, más cercana”.

Futuro compartido

Al cumplirse ocho décadas de historia, UTEDYC Jujuy reafirmó el sentido colectivo del gremio y su compromiso con las y los trabajadores: “Una organización construida colectivamente, comprometida con los trabajadores”.

La Seccional sostuvo que la fortaleza sindical tiene una incidencia directa en la vida laboral y social de las personas: “Un sindicato fuerte cambia la vida de las personas” y “los derechos se conquistan y se defienden”.

Finalmente, el mensaje sindical agradeció a quienes forman parte de su recorrido y ratificó su identidad colectiva: “Gracias por ser parte de esta historia. Porque juntos somos UTEDYC”.

“Sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos y tenemos con qué confiar, porque creemos en nosotros. Porque somos UTEDYC”, concluyó.

(Por: Agencia Sitio Gremial)