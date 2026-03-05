Uno es de Jujuy: 5 Syrah para disfrutar y analizar su potencial en Argentina

Es una de las variedades globales y quiere volver a ser protagonista del vino argentino, de la mano de pocos productores que se la toman en serio y ven en esa uva ancestral el mejor vehículo para reflejar sus paisajes a través de las copas.

En este caso se trata de la Bodega El Bayeh, que se encuentra en la localidad de Maimará en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. El Bayeh, es una bodega jujeña que apuesta por el enoturismo y la uva criolla

Si bien es una de las uvas más importantes del mundo, ha sido poco desarrollada en la Argentina. Como le gusta el sol, San Juan la había adoptado como referencia para “competir” con el Malbec mendocino, pero nunca logró despegar. Sin embargo, poco a poco empieza a resurgir, demostrando que puede dar tanto rosados y tintos jóvenes, como grandes exponentes de guarda.

Hace unos días se celebró el Día Internacional del Syrah, aunque los australianos tienen su propia fecha. El 27 de julio es el Día del Shiraz (así lo denominan), porque para ellos es la variedad emblemática y se entiende que tengan su propia celebración. Incluso, su fama internacional hace que se los reconozca como grandes vinos del mundo, más allá de los franceses del Ródano. Sin dudas, su aporte colaboró mucho a convertirla en una variedad tinta global, como son Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Merlot. No obstante, la uva Syrah siempre está rodeada de cierto escepticismo, no por los consumidores más conocedores, sino por el público en general.

En principio, Syrah fue una de las variedades que se creían más enigmáticas, ya que hasta hace apenas dos décadas su origen se asignaba a diversas procedencias, basándose en gran medida en la etimología del nombre. Una de las versiones nació en el lejano oriente por el sinónimo de Syrah o Shiraz, que coincidía con el nombre de una antigua ciudad persa. Pero en el mundo del vino, la ciencia y la investigación permitieron descubrir los verdaderos orígenes. Es por ello que, tras un largo período de incertidumbre sobre su procedencia, en 1999 y con un análisis de ADN, se descubrió que la variedad proviene de la cruza de dos tipos de uvas del Sureste de Francia que nunca se han popularizado en el mundo del vino; Mondeuse Blanche y Dureza. Es por ello que se cultiva principalmente en la región de Ródano, al sur de Francia. Justamente de esa región, surgen algunos de los mejores vinos del mundo y de los más admirados por enólogos, coleccionistas y conocedores, que nacen en las apelaciones Hermitage, Côte Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Cornas, Chateauneuf du Pape y Crozes Hermitage, entre otras. Y con el tiempo, también se convirtió en el emblema de Australia, donde la llaman Shiraz, dándole la misma importancia que tiene en la Argentina el Malbec.

En nuestro país, donde la diversidad de terruños es una realidad, también se da muy bien, especialmente en los valles de Mendoza y San Juan; la Región de Cuyo que posee la mayor parte de la superficie cultivada. La Syrah representa el 5,5% aproximadamente del total de vid del país, pero la cantidad de hectáreas ha disminuido un 10% durante la última década. Esto responde a que, si bien la cepa aporta diversidad, aún no ha encontrado un lugar con características diferenciales y varios productores animándose a elaborarla, como sí lo hizo la Cabernet Franc, por ejemplo.

Para muchos, el porvenir del Syrah local puede ser incierto, no obstante, hay un puñado de winemakers convencidos en lograr Syrah con carácter de lugar, y que vayan más allá de solo “ser un varietal diferente”. Es una uva que presenta una gran adaptabilidad a distintos tipos de terrenos y climas, y es muy resistente frente a las enfermedades más comunes de la vid. Es tánica, con una marcada densidad e intensa pigmentación, que da lugar a notables toques frutales y florales o bien vinos más ahumados, en función de las condiciones climatológicas de la región de cultivo.

Con el auge del Valle de Uco, se comenzó a usar para la elaboración de diversos tipos de vinos, principalmente rosados y tintos, inspirados en los vinos de la Provence y los GSM (con Grenache y Mouvedre) del Ródano. Pero, además, dicen los hacedores que se lleva muy bien con Merlot y Cabernet Sauvignon.

Generalmente, los vinos elaborados a base de Syrah se caracterizan por presentar un gran sabor y cuerpo. No obstante, los distintos matices dependen en gran parte de la zona de cultivo de la vid y del estilo del winemaker. Con la crianza en barricas o toneles de roble y la evolución en botella, desarrollan matices complejos. La clave no está solo en la diversidad de estilos que pueda ofrecer, sino en sus atributos, que pueden llegar a ser muy atractivos. Es más, en una comida donde se descorchan muchos vinos, un buen Syrah no solo va a llamar la atención por ser diferente, sino que se puede colar entre los mejores. No por casualidad es una variedad globalmente reconocida. Y, contando con siete veces más de superficie de viñedos plantados que el Cabernet Franc, debería empezar a hacer mucho más ruido.

Así lo entienden en La Quebrada de Humahuaca donde ya varios productores apostaron a ella como diferencial de la zona. Algo similar pasa en Patagonia de la mano de Bodega Del Fin del Mundo que, por cuestiones de origen familiar (Armenia), quieren poner el Syrah en valor. A su vez, productores de San Juan y Mendoza están sorprendiendo con exponentes actuales, y que van mucho más allá del carácter varietal.

5 SYRAH PARA DISFRUTAR Y ANALIZAR SU POTENCIAL EN ARGENTINA

Domiciano Reserva Nocturna Syrah 2023

Domiciano, Mendoza, Maipú, Barrancas $$$

El viñedo propio que da origen a este Syrah ya tiene veinte años y eso se siente en el equilibrio del vino, tanto en nariz como en boca. Las uvas se cosechan de noche para evitar oxidaciones no deseadas y lograr una mayor frescura natural. Es un tinto amable en sus expresiones, de aromas frutados y especiados, con notas de crianza. Su paladar es franco y fresco, con taninos incipientes que resaltan su final delicadamente ahumado. Beber entre 2026 y 2028.

91,5 Puntos Portelli

Finca Ollantay Syrah 2024

Bodega El Bayeh, Jujuy, Quebrada de Humahuaca $$$

En una pequeña parcela de 3,5 hectáreas plantadas con vides de pie franco, nacee ste vino que resulta una muy interesante búsqueda, con buena madurez y la intención de mostrar al Syrah como “el” varietal de la zona. De aromas expresivos y a la vez austeros. Hay carnosidad y tipicidad varietal en su trago, con frescura y taninos granulosos que resaltan su perfil cárnico seco y especiado, con toques de frutas maduras y cuero. Joven, pero con complejidad. Beber entre 2026 y 2028.

92,5 Puntos Portelli

Historia Syrah 2022

Antonio Mas Wines, Mendoza, Valle de Uco $$$

Era obvio que el hacedor Antonio Mas y el Syrah se iban a volver a cruzar nuevamente en el camino del vino. No obstante, este es un Syrah totalmente distinto a lo que había hecho antes. Con buen cuerpo y notas de frutas de baya. Las texturas incipientes hablan de mucha fuerza en la viña y del carácter del Valle de Uco. Además, posee un buen potencial de guarda. Beber entre 2026 y 2029.

91,5 Puntos Portelli

Fin Single Vineyard Finca La Surpina Syrah 2021

Del Fin del Mundo, Neuquén, San Patricio del Chañar $$$$

Juliana del Águila Eurnekian continúa con el gran desafío de unir el principio con el fin del mundo del vino; la historia (de Armenia) con el potencial (de la Patagonia). Y la variedad elegida por su familia, para ser insignia en ambos terruños, es la Syrah. Y poco a poco, cosecha tras cosecha, este vino se va consolidando como un referente de la región. De aromas delicados, con cierta complejidad. Hay un carácter de frutas maduras con algo de especias. Franco y de buen cuerpo, taninos firmes pero finos que aportan estructura y profundidad, resaltando su muy buena frescura final. Beber entre 2026 y 2029.

92,5 Puntos Portelli

Mero Primo 2022

BIRA Wines, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $$$$

Pensado para gastronomía, llega este Syrah puro, sin mezcla, como insinúa su nombre, más allá de ser el primer vino varietal elaborado de la casa. Inspirado en grandes exponentes del Ródano, es fresco y con un perfil de fruta y herbalidad buscado. Microfermentado en bines, con algo de racimo entero, todo manual y con una crianza en barricas nuevas de 500 litros por 16 meses. Pero, más allá del varietal, es un vino particular y complejo. De paladar fluido, con texturas que resaltan su frescura y dejos de ceniza. La fruta es roja y negra combinada, con tonos de humo, pero no ahumado. Destaca por la tensión y el paso consistente, con buen volumen y acidez sostenida que resalta sus capas.

93 Puntos Portelli

(Por Fabricio Portelli)