UNJu: Nuevos egresados en la Extensión Áulica de la Facultad de Ingeniería en La Quiaca y San Pedro

Se trata de Miguel Mauro Durán quien el 23 de julio pasado aprobó su última materia, Laboratorio de Programación Orientada a Objetos II, correspondiente a la carrera Analista Programador Universitario (APU) en la Extensión Áulica La Quiaca de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

El Analista Programador Universitario Miguel Mauro Durán expresó su satisfacción al culminar la carrera, “fue cumplir un objetivo que por diferentes motivos no pude hacer antes, es concretar una formación de algo que me apasiona hacer”, sostuvo. En ese sentido, destacó la importancia de que se ofreciera la carrera en su ciudad, “fue muy importante que la carrera se de en La Quiaca de lo contrario no hubiese podido concretarla”, indicó. Y adelantó que continuará, “capacitándose con las herramientas actuales que se utilizan en el área de la programación”.

Por otro lado, el nuevo egresado de 44 años de edad compartió que se lleva de su trayecto universitario nuevos conocimientos que le servirán para su desarrollo profesional, “también nuevas amistades y un grupo de compañeros conformado por Daniel Córdoba, Marcos Ferreira y Sebastián Severich que desde el primer año supimos entendernos y ayudarnos”, subrayó. A la vez que agradeció a las personas que le acompañaron y apoyaron en esta etapa, “mi familia, mi señora y mis hijos”.

Y alentó a quienes estén interesados en cursar la carrera de Analista Programador Universitario, “es una carrera apasionante para los que les gusta programar, aprenderán muchos lenguajes y herramientas, eso sí deberán dedicarle mucha práctica”.

Por último, hizo saber de su gratitud a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy por la apertura de la Extensión Áulica en la ciudad de La Quiaca.

Nuevo egresado de la carrera Analista Programador Universitario en la Extensión Áulica San Pedro de la Facultad de Ingeniería de la UNJu

Se trata de Gustavo Matías Suarez quien finalizó la carrera Analista Programador Universitario en la Extensión Áulica San Pedro de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), luego de aprobar su última asignatura el pasado 7 de julio.

El Analista Programador Universitario Gustavo Matías Suarez de 24 años de edad, expresó su alegría por la finalización de una etapa y el inicio de otra con una herramienta profesional, “para mí significa un logro más en mi vida que me permitió haber crecido como persona”, y destacó el ahora contar con “una base de conocimientos de lo que me gusta y que abre puertas a otros objetivos para mi crecimiento personal y profesional”. Actualmente, se encuentra trabajando como desarrollador fullstack para una importante empresa, además de continuar formándose de manera autodidacta “para no quedar atrás con los nuevos conocimientos”, apuntó.

Oriundo de la ciudad de Córdoba, el flamante egresado que llegó a la provincia hace cuatro años para vivir con su abuela, compartió “cuando me mudé a Jujuy hice un balance, me gustaban las matemáticas y todo relacionado a la computación así que investigué y leí en la página de la UNJU sobre las diferentes carreras relacionadas con estas temáticas, y me encontré con las carreras Licenciatura en informática y Analista Programador Universitario, me gustaban las materias de sus planes de estudio y opté por la segunda”. Resaltó que se trata de “una carrera dinámica, innovadora, se puede trabajar en equipo, desarrollar tu creatividad, aporta muchas soluciones a la problemática social y laboral, puesto que hay un aumento en la creación y uso de apps”; y otra ventaja fue que se dictaba en la ciudad de su residencia, “fue muy importante que se dictara en San Pedro porque no tenía la posibilidad de viajar a San Salvador”, indicó. Y auguró “mis expectativas son poner en práctica todos los conocimientos que me brindó la carrera y tener la oportunidad de formar parte de una empresa para crecer en todos los ámbitos”.

Al recordar su trayecto universitario, “en la carrera experimenté muchos desafíos que me permitieron orientarme más en la programación, también consejos de compañeros y profesores que me apoyaron”, valoró. Y motivó a futuros ingresantes a la carrera de APU, “si bien es compleja, pero es un lindo camino, la clave es la perseverancia y constancia, que no se rindan ante las dificultades porque vale la pena, es satisfactorio alcanzar la meta propuesta por uno mismo, nos incentiva a crecer aún más”, sostuvo.

Por ultimó agradeció a su entorno que le propició el acompañamiento necesario “mi familia, mi pareja y mis amigos como soporte emocional y mental, me alentaron y motivaron con su compañía y ánimos”, expresó.