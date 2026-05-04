Unidad Regional 2: Hechos policiales del fin de semana en San Pedro

Varios incendios, accidentes viales, robos, detenidos, controles, recupero de bienes, son parte de los hechos policiales más relevantes del fin de semana en San Pedro.

La Unidad Regional 2 de la Policía de la Provincia, con asiento en la ciudad de San Pedro de Jujuy, informó sobre los hechos policiales más relevantes registrados durante el fin de semana en el ejido que comprende su jurisdicción.

El detalle fue brindado por el Comisario Inspector Pablo Montoya, segundo jefe de dicha Unidad, quien precisó las principales intervenciones realizadas por el personal policial.

En materia de siniestros, se registraron varios incendios, tanto de carácter accidental como intencional, que requirieron la rápida intervención de efectivos policiales en conjunto con Bomberos. En algunos casos, los focos ígneos se produjeron en zonas urbanas, afectando viviendas y terrenos baldíos, mientras que en otros tuvieron lugar en sectores rurales, logrando ser contenidos sin que se registraran víctimas de gravedad.

Por otra parte, se reportaron diversos accidentes de tránsito en distintos puntos de la jurisdicción, involucrando motocicletas y vehículos particulares.

Como resultado de estos hechos, algunas personas resultaron con lesiones de distinta consideración, siendo asistidas por el personal de emergencias y trasladadas a centros de salud de la zona. La Policía trabajó en la regulación del tránsito y en las actuaciones correspondientes para determinar las causas de los siniestros.

En relación a los delitos contra la propiedad privada, se llevaron adelante intervenciones por robos y hurtos denunciados en barrios de San Pedro y localidades aledañas. A partir de tareas investigativas y operativos de rastrillaje, se logró la demora de varios individuos sindicados como presuntos autores, además del recupero de elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos a sus propietarios tras las diligencias de rigor.

Asimismo, el Comisario Inspector Montoya destacó la realización de controles vehiculares y de personas en puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención del delito. Durante estos procedimientos se labraron actas por infracciones a la normativa vigente y se procedió a la demora de personas por averiguación de antecedentes, como así también por contravenciones.

En otro orden, se informó sobre la aprehensión de individuos vinculados a hechos delictivos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones fueron remitidas a las fiscalías intervinientes, avanzando con las investigaciones correspondientes para esclarecer cada caso.

Desde la Unidad Regional Nº 2 se remarcó la continuidad de los operativos preventivos en toda la jurisdicción, abarcando no solo la ciudad de San Pedro de Jujuy, sino también localidades cercanas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y reforzar la presencia policial en el territorio.

Finalmente, las autoridades policiales reiteraron la importancia de la colaboración de la comunidad mediante la denuncia de hechos delictivos, lo que permite una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones que alteren el orden y la seguridad pública.