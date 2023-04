Unidad por Jujuy hablo de la reforma constitucional y su propuesta de gobierno

Juan Cardozo Traillou, en conferencia de prensa acompañado por otros candidatos señaló que la candidatura a gobernador representa una gran responsabilidad, entendiendo que el espacio político al que representa es un equipo conformado por diferentes sectores que quieren un cambio en la provincia.

Unidad por Jujuy cuenta con seis ex candidatos a gobernador que salieron a competir en espacios diferentes, y plantean a la sociedad jujeña una alternativa, destacaron el acompañamiento que están recibiendo. Acompañan a esta propuesta partidos políticos, organizaciones gremiales y sociales, profesionales y otros sectores”.

En diálogo de los distintos candidatos con la prensa destacaron cuales van a ser las gestiones de gobierno, sumado a esto las propuestas que tiene cada una de los candidatos a convencional constituyentes para las elecciones del 7 de mayo.

El candidato a gobernador Juan Cardozo destacó, “gracias a toda la prensa y a los candidatos que nos acompañan, al público que nos acompaña y especialmente quiero agradecer al equipo técnico que ha hecho posible que hoy estemos presentando aquí nuestro plan de gobierno para la provincia de Jujuy, un equipo técnico que ha trabajado en un diagnóstico minucioso de lo que es la realidad al día de hoy en la provincia de Jujuy, un diagnóstico que incluye el balance de lo que han sido hasta ahora más de 7 años de gobierno de la Unión Cívica Radical con Gerardo Morales en Jujuy y un gran trabajo con propuestas en cada una de las áreas a las que por los tiempos podemos explayarnos”.

Seguidamente enumeró, “pero sí están allí puntualizadas en este trabajo del equipo técnico y nuestra propuesta para el área de salud, para el área de seguridad, nuestra política fiscal, nuestra política salarial social, especialmente nosotros hemos nacido como un espacio Unidad por Jujuy como un espacio de expresión política y social, porque entendemos que la realidad que vivimos en Jujuy la debemos analizar y solucionar y sacar adelante con la gente adentro, con los jujeños y jujeñas adentro, no es posible un plan de gobierno que excluya a los más necesitados, que excluya a quienes hoy por la responsabilidad desde quienes hoy gobiernan la provincia de Jujuy estén como están, excluidos de un sistema laboral, de un sistema de educación, de un sistema de salud, por eso sostenemos que nuestro plan de gobierno es un plan político y social. Quiero referirme brevemente como uno de los primeros actos de gobiernos que vamos a tener a partir del 10 de diciembre con el acompañamiento de la ciudadanía de Jujuy que es el aumento del 70% del salario real de los trabajadores en Jujuy”.

Luego Cardozo añadió, “no es cierto que en Jujuy no haya recursos, no es cierto que en Jujuy no haya plata como dice Sadir y como pretenden hacernos creer a los jujeños, sin embargo en el último informe de coyuntura hecho por el Consejo de Ciencias Económicas, nos dice que en Jujuy en este primer trimestre que vamos del 2023 respecto del primer trimestre del año anterior, en Jujuy la coparticipación federal los recursos que recibe Jujuy por coparticipación nacional han aumentado el 101,5% respecto del año anterior y entonces vemos que están llegando y es plata que llega por goteo a la provincia de Jujuy y cuando vamos a ver cuál ha sido la política salarial en lo que vas de este año, nos encontramos con que Morales y Sadir le han este entregado casi por imposición a los trabajadores de Jujuy solamente un 10% y la coparticipación aumentó un 101,5 y los salarios un 10% en lo que va del año y no puede ser, hay una injusticia terrible y nuestro lemas de campaña es que los recursos de Jujuy sean para los jujeños por qué si llegan recursos a Jujuy y no se ven reflejados en el bienestar, en los salarios de nuestras maestras, los salarios de nuestras enfermeras, en los salarios también de nuestros policías que debieran estar cuidando la seguridad de toda la población y no a unos pocos privilegiados en el gobierno, no es posible que maestras, enfermeras, la fuerza de seguridad y los trabajadores de Jujuy tengan salarios por debajo de la línea de pobreza y no llegan a cubrir la canasta básica”.

“Nosotros creemos que la educación de calidad, la salud de calidad son un derecho para todos los jujeños y las jujeñas, no es posible tener una salud y una educación de calidad cuando los salarios son de pobreza, así que tenemos que hacer una profunda reivindicación y recomposición del salario real en Jujuy y tenemos cómo hacerlo, Jujuy tiene recursos, solamente que hasta ahora no hubo la voluntad política de volcar los recursos de Jujuy para los jujeños, por eso a partir del 10 de diciembre nosotros proponemos como idea central y no se basa en un número frío, porque lo que queremos es reivindicar a los trabajadores jujeños, reivindicar a los trabajadores estatales de la administración, a nuestras maestras a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, a nuestros profesionales, porque entendemos que en Jujuy hay recursos que deben ser volcados para los jujeños”, finalizó.

Diego Branda comentó, ““desde Unidad por Jujuy creemos que este sistema de premio y castigo a través de la pauta oficial a los medios de comunicación constituye, una forma indirecta de censura a la libertad de prensa.

Agregando a continuación, “hay legislación internacional sobre este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su relatoría de libertad de expresión y desarrolla puntualmente como este sistema constituye a censurar a los medios opositores. No es que esté pasando solamente acá en Jujuy, se está investigando y escribiendo sobre estos sistemas de gobierno que llegan a través de métodos democráticos, pero una vez en el poder comienzan a tener cada vez más poder y sin correrse de las leyes democráticas terminan ejerciendo un poder más autocrático que democrático, esto significa que todas las decisiones terminan dependiendo de una sola voluntad y es lo que está pasando acá en Jujuy y una de las herramientas para este sistema son los medios de comunicación”.

A su vez agregó, “yo reflexioné mucho durante este fin de semana con lo que pasó en Lozano y el bloque de Unidad por Jujuy de la Legislatura se ha expresado de la violación en manada, a una menor de edad y realmente me sorprende como prácticamente en los medios de comunicación no sale, si no es por algunos medios chicos o la colega Berta Jerónimo a esta altura ya hace parte más que periodismo, no salen en los medios si bien no les obliga las autoridades actuar en el tiempo porque el MPA publicó la información, la fiscalía está sobre el tema y creo que empezamos a ver ciertas consecuencias positivas de la ley Iara y la ley Micaela que no tienen plena vigencia todavía en nuestra provincia”.

Luego Alicia Chalabe candidata a convencional constituyente en segundo término mencionó, “voy a hablar de dos cuestiones, una forme parte del equipo técnico con todos los que mencionó Carlos y la otra trata de lo que elaboramos con doctora Claudia González, el documento en relación a las tarifas de energía eléctrica. Primero empecemos con las tarifas, que como ustedes saben el año pasado tuvimos el tarifazo en el mes de agosto, se aplicó pero la resolución fue del mes de junio que estableció un aumento tarifario del 180% y había diferencias entre los porcentajes, finalmente se emitió un decreto supuestamente bajando la tarifa, pero esto no resultó en los hechos y siguieron llegando los tarifazos de esa manera”.

Seguidamente detalló, “en la audiencia pública que había sido en el mes de mayo, se aprobó la división del consumo en 7 categorías y se estableció aumento para todas las categorías, inclusive para el cargo fijo donde se estableció que va para supuestas obras eléctricas y la su SUSEPU que es el órgano de control es el que autorizó el tarifazo y nosotros presentamos en ese momento, las asociaciones de usuario y consumidores apoyados con la multisectorial que se formó acá en UTGRA y pedimos al juez Cazas que se redujeran las tarifas, así que los primeros puntos a tratar en esta propuesta técnica es reducir las tarifas actuales, a la que estaba vigente antes de junio del año pasado que es cuando fue el tarifazo”.

Así mismo señaló continuando con el tema energía, “vamos a pedir renegociar el contrato de concesión con la empresa EJESA y revisar la obligación de la calidad técnica del servicio que presta, y tiene que ver más con otro concepto que es la pobreza energética, qué es la cantidad de plata que yo destino al pago de la tarifa y del salario que percibo. Somos una de las provincias más injustas la primera es Córdoba, tenemos el segundo índice de pobreza energética en la República Argentina es decir las familias más pobres de Jujuy pagan más por los servicios de energía, entonces tenemos que elaborar este índice de pobreza energética lo que nos va a permitir dirigir las políticas públicas a aquellos que menos tienen y a quienes más lo necesitan a través de Tarifa Social subsidios o reducciones expresa de las tarifas de energía también”.

Por otra parte denunció la candidata, “hay sorpresas porque hay un listado de políticos que como ustedes o sabrán, no pagan energía y está en los listados de subsidios que tiene la SUSEPU y todo eso es lo que pretendemos modificar y reconocer los derechos de usuarios del consumidores como ser la responsabilidad por siniestros o cortes no programados, que la mayoría se queja y no recibe ninguna respuesta y por último que esta renegociación se lleve a cabo por la Legislatura de la Provincia y no por la SUSEPU que como todos sabemos excede su facultades y generalmente sus miembros son puestos por la política y son puestos por la política oficial sin ninguna representación de los usuarios y menos que menos de quienes pagamos las tarifas en todo Jujuy eso en relación a las tarifas de luz”.

Además recalcó y alertó, “también yo al formar parte como convencional constituyente de la reforma de la Constitución, hay dos o tres temas que son los que me interesaban remarcar, un tema muy importante que tiene que ver también con las organizaciones sociales, con las personas, los usuarios los consumidores que nos quejamos y que reclamamos, hay una reforma que se pretende esta reforma parcial que habilita la ejecución de las multas por contravenciones y esto es muy grave porque le da al Estado la facultad de ejecutar directamente, no vamos a tener el derecho de defensa como lo tenemos que tener no va a haber un proceso, va a ser un proceso muy ágil y muy rápido con una ejecución directa de las multas, esto está previsto en la reforma parcial, por otro lado y como la reforma constitucional habilita al gobernador y vice para ser senadores nacionales y elimina el inciso 27 del artículo 123 que resulta que el articulo 123 está referido a los senadores nacionales y el artículo 27 establece la prohibición para el gobernador y vice gobernador a ser senadores nacionales hasta 2 años de terminar su mandato y con esta reforma parcial tenemos estas sorpresitas de que eliminamos la posibilidad del gobernador en ser senador nacional así que vemos las intenciones de reformar la constitución”.

Mientras que el candidato a constituyente Vicente Casas expresó, “hay un partido llamado Unión Cívica en la provincia de Jujuy que ha tenido grandes demócratas y grandes republicanos como fueron Hipólito Irigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, el doctor Arturo Frondizi, el doctor Arturo Ilía, el doctor Raúl Alfonsín que se apegaban a la constitución y a la ley, pero aquí la quieren cambiar, cuando lo han proscrito al doctor Guillermo Snopek y todos sabemos que ha pasado, entonces ellos quieren una constitución donde diga nosotros sí ustedes no, porque también se comentó en la calle de la ciudad y había llegado a mis oídos que uno de los candidatos a gobernador que no podía ser el actual gobernador podía ser uno de los hermanos y no los conozco no sé, pero a mí me comentaron, eso yo ni lo creo ni lo dejo de creer, pero entiendo que desde la fe y desde quien lo piensa, puede ser una gran posibilidad, no tengamos miedo compañeros, el 7 de mayo es una decisión que tenemos que tomarla con la conciencia y a mí siempre me disgusta decir como aquellos que nos enseñan en las aulas de la universidad, la mitad de la biblioteca, nos dice que sí y la otra mitad nos dice que no, pero hay cosas que no necesitamos ir a la biblioteca para defender la vida, no necesitamos ningún libro, la defendemos para defender la libertad, igual para defender los derechos de todos los ciudadanos es lo mismo y en eso estamos”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ