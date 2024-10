Alumna accidentada: Por malas condiciones edilicias hubo una sentada en la Escuela Profesional N° 8 “Sarmiento”

Alumnos pertenecientes a la reconocida Escuela “Sarmiento” ubicada sobre calle San Martín de la ciudad Capital protestaron por las malas condiciones en que se encuentra esta vieja Institución educativa.

Una de las alumnas que asiste a la Escuela Profesional N° 8 se refirió sobre las condiciones edilicias y que esto sucede desde hace bastante tiempo por lo que el alumnado hizo una sentada esta mañana.

La alumna Luciana comentó sobre esta situación, “queríamos hacer está sentada para buscar respuestas y buscar soluciones, esto fue tomado a raíz de que ayer hubo un accidente con una compañera la cual se incrustó la máquina, la aguja de una máquina industrial en el dedo que le traspasó todo el dedo llegó a tocarle el hueso, la directora no se hizo responsable como tendría que haber hecho”.

Sobre lo que pasó dijo, “esto es un accidente que se pudo haber evitado porque venimos sin luz hace aproximadamente un mes, hace tres semanas recién empezaron a intentar refaccionar, pero son los mismos alumnos de electricidad, quienes están haciendo este trabajo, quienes también pueden tener accidentes, no tienen matrícula y no es lo que corresponde en una institución”.

A su vez añadió, “estamos esperando respuestas y soluciones desde la directora y el Ministerio de Educación que no se hizo presente y la Institución no está en condiciones realmente, tenemos todos los cables pelados, colgando hace un mes y medio más o menos, se accidento una profesora por culpa de los cables, tampoco nadie hizo nada, por suerte no fue grave, pero sufrió un golpe y otro tema que también estamos planteando acá es que no tenemos agua, casi nunca hay agua en los baños, no hay agua potable”.

Detallando luego, “cuando acá tenemos cursos de cocina para la cual es necesarios el agua, pero solo tenemos una bachita pequeñita con agua potable para toda la Institución y nosotros somos los más afectados ahora con este tema de la luz porque estamos a fin de año y estamos atrasados y no podemos avanzar con los trabajos, hay chicas que vienen desde Yala, Humahuaca y La Quiaca, que gastan pasajes al vicios porque está acá y tienen que estar sentadas sin hacer nada o en el patio porque no hay luz en los cursos y la mitad de los talleres está sin luz y al parecer una solución la directora no va a dar así que esperamos unas solución de parte del Ministerio de Educación”.

Para finalizar expresó, “la directora dice que el Ministerio no le da una respuesta, así que no sabemos qué podemos hacer, no sabemos a dónde más ir, así que estas son las medidas pacificas que tomamos, es una sentada con carteles y exigiendo una respuesta y que nos arreglen como corresponde, porque por ejemplo peluquería tuvieron clases a velas durante dos semanas, panadería no tiene clase por falta de luz y no entendemos porque nosotros pagamos una cooperadora cuando empezó el año, además los chicos pagan para recibirse y a donde va todo ese dinero porque no vemos soluciones”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ