Un tucumano lloró para no ser detenido en San Pedro de Jujuy

Una confusa situación se registró en la tarde de este lunes en el casco céntrico de San Pedro de Jujuy.

Tucumano detenido en San Pedro de Jujuy

Fue cuando efectivos policiales demoraron a un hombre que, según se informó posteriormente, contaba con pedido de captura en la provincia de Tucumán.

De acuerdo a los primeros datos, personal policial de la Unidad Regional 2  que realizaba tareas de prevención y control en la vía pública advirtió la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. Al solicitarle que se identificara y proceder a un palpado preventivo, el individuo habría reaccionado de manera violenta, agrediendo física y verbalmente a los uniformados.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a reducirlo y solicitar apoyo. Minutos después arribaron al lugar los Bicipolicías, quienes colaboraron en la demora y el traslado del hombre, que lloraba para que no lo detengan .

Ya en sede policial, se logró establecer que el detenido sería oriundo de Tucumán y que sobre él pesaba un pedido de captura vigente en esa provincia, donde es intensamente buscado por la Justicia.

El sujeto quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia, y se espera que en las próximas horas se definan los pasos a seguir para su eventual traslado a su provincia de origen.

