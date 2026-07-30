Un repartidor necesita completar 453 entregas al mes para cubrir el costo de vida de un hogar

El relevamiento de la Fundación Encuentro calculó que un repartidor necesita realizar 453 entregas al mes para reunir un ingreso equivalente a la Canasta Básica Total, sin descontar gastos operativos.

El trabajo a través de aplicaciones de delivery continúa siendo una alternativa laboral para miles de personas en Argentina. Sin embargo, un informe de la Fundación Encuentro señala que sostener un hogar únicamente con esta actividad requiere completar cada vez más entregas. En marzo de 2026, un repartidor necesitó realizar 453 entregas para reunir un ingreso equivalente a la Canasta Básica Total de un hogar integrado por cuatro personas.

El cálculo se realizó sobre una remuneración promedio de $3.165,20 por entrega, sin contemplar propinas ni descontar gastos operativos como combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía móvil y otros costos asociados a la actividad.

Aunque el indicador prácticamente no mostró cambios respecto de diciembre, cuando se requerían 454 entregas, el informe atribuye esa estabilidad a los ajustes realizados por algunas plataformas y no a una mejora generalizada del poder adquisitivo.

En ese sentido, el informe señala que PedidosYa incrementó el pago promedio por entrega durante marzo, mientras que Rappi mantuvo congelado el valor informado por viaje desde octubre de 2025, lo que redujo el poder de compra de quienes trabajan bajo esa modalidad.

La serie elaborada por la Fundación Encuentro muestra que, desde julio de 2025, la cantidad de entregas necesarias para cubrir el costo de vida osciló entre 450 y 461 entregas mensuales, reflejando el impacto de la inflación y de las actualizaciones —o la falta de ellas— en la remuneración ofrecida por las plataformas.

Los costos de la actividad

El informe también remarca que el denominado Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) refleja ingresos brutos y no contempla los gastos necesarios para desarrollar la actividad. En consecuencia, las 453 entregas representan un piso para alcanzar un ingreso equivalente a la Canasta Básica Total, ya que el cálculo no contempla los costos que debe afrontar el repartidor para desarrollar la actividad.

Un modelo laboral bajo análisis

El esquema de contratación de las plataformas continúa siendo objeto de debate judicial. Actualmente, empresas como Rappi y PedidosYa consideran a los repartidores trabajadores independientes, por lo que no acceden a beneficios como vacaciones pagas, aguinaldo, aportes jubilatorios o cobertura frente a accidentes laborales.

Sin embargo, decisiones recientes de la Justicia bonaerense mantuvieron vigentes sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo provincial, que cuestionó ese esquema al considerar que las plataformas ejercen un grado de control suficiente sobre la actividad de los repartidores. Si bien el conflicto aún no tiene una resolución definitiva, el debate sobre el encuadre laboral continúa abierto.

Impacto sobre comercios y consumidores

El crecimiento del delivery también tiene efectos sobre el resto de la cadena comercial. De acuerdo con un relevamiento de Focus Market, las comisiones cobradas por las plataformas representan entre el 25% y el 35% del valor de cada venta, dependiendo del servicio contratado por el comercio.

Ese costo puede trasladarse al precio final de los productos. En paralelo, el informe señala que los alimentos más demandados mediante aplicaciones registraron aumentos cercanos al 41% interanual, mientras que el poder de compra medido en productos como hamburguesas, pizzas y helados retrocedió, en promedio, un 12% durante el último año.

El delivery en el contexto del mercado laboral

El informe también vincula el crecimiento de las aplicaciones con el contexto del mercado laboral argentino. Durante el primer trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,8%, frente al 7,5% del trimestre anterior, mientras que la subocupación llegó al 11,1%. A su vez, la informalidad alcanzó el 44,2% de los ocupados, según un procesamiento del IIEP UBA-Conicet sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares.

En ese escenario, las plataformas ofrecen una vía de acceso rápida para generar ingresos, aunque con remuneraciones variables y sin las protecciones propias del empleo registrado. A ello se suma el riesgo propio de la actividad: de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas representan el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales, un dato especialmente relevante para quienes realizan repartos como principal fuente de trabajo.

(InfoNegocios)