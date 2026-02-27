Un nuevo nacimiento renueva la esperanza en una tribu amazónica al borde de la extinción

La tribu akuntsu, compuesta por solo tres mujeres, enfrenta la amenaza de extinción. Sin embargo, un reciente nacimiento trae esperanza para su futuro y la conservación de la selva amazónica.

Pugapia y sus hijas Aiga y Babawru han sido durante años las únicas supervivientes de los akuntsu, un pueblo indígena gravemente afectado por un proyecto gubernamental que busca desarrollar áreas de la selva amazónica. A medida que estas mujeres envejecían sin descendencia, la expectativa de que los akuntsu se extinguieran se volvía inminente con su muerte.

Sin embargo, la situación dio un giro en diciembre cuando Babawru, la menor de las tres, dio a luz a un niño. La llegada de Akyp representa no solo un nuevo comienzo para el linaje akuntsu, sino también un rayo de esperanza para la protección de la selva amazónica, que enfrenta serias amenazas.

«Este niño no es solo un símbolo de la resistencia del pueblo akuntsu, sino también una fuente de esperanza para los pueblos indígenas», declaró Joenia Wapichana, presidenta de la agencia de protección indígena de Brasil, conocida como Funai. «Representa lo extremadamente necesario que es el reconocimiento, la protección y la gestión de esta tierra».

La conservación de los territorios indígenas es considerada una de las estrategias más efectivas para combatir la deforestación en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta y un regulador crucial del clima global. Investigaciones indican que la pérdida continua del bosque podría acelerar el calentamiento global. Un análisis de 2022 realizado por MapBiomas, una red de organizaciones no gubernamentales que monitorean el uso del suelo, reveló que los territorios indígenas en Brasil han perdido solo el 1% de su vegetación nativa en tres décadas, en contraste con el 20% en tierras privadas en todo el país.

En el estado de Rondônia, donde habitan los akuntsu, se ha talado cerca del 40% del bosque nativo. Lo que queda en pie se encuentra mayormente en áreas de conservación y territorios indígenas. Las tierras de los akuntsu se destacan en imágenes satelitales como una isla de bosque rodeada de pastizales y cultivos de soya y maíz.

Impacto de la deforestación en la historia de los akuntsu

La deforestación en Rondônia tiene sus raíces en un impulso respaldado por el gobierno para ocupar la selva durante el régimen militar de Brasil en la década de 1970. En ese período, un programa de infraestructura financiado en parte por el Banco Mundial promovió la migración hacia la Amazonía, incluyendo la pavimentación de carreteras que atravesaron el estado.

Durante la década de 1980, la población de Rondônia se duplicó. A los colonos se les prometían títulos de propiedad a cambio de despejar el bosque para la agricultura, lo que resultó en ataques violentos por parte de pistoleros contratados contra grupos indígenas como los akuntsu.

La Funai estableció el primer contacto con los akuntsu en 1995, encontrando a siete sobrevivientes. Se estima que antes de los ataques, la población indígena era de aproximadamente 20 personas. Los agentes de la Funai encontraron evidencia de los asaltos y los sobrevivientes relataron sus experiencias, algunos con heridas de bala aún visibles.

El último hombre akuntsu falleció en 2017. Desde entonces, Babawru ha vivido con su madre, Pugapia, y su hermana Aiga. Las mujeres, cuyas edades son inciertas, han optado por permanecer aisladas del mundo exterior, mostrando poco interés en interactuar con él.

En 2006, la Funai otorgó protección territorial a los akuntsu al establecer la Tierra Indígena Río Omere, que comparten con el pueblo kanoe. Aunque ambos grupos han tenido una historia de enemistad, han comenzado a establecer contacto, generalmente mediado por las autoridades. Esta relación es compleja, con momentos de cooperación, pero también con diferencias culturales y barreras lingüísticas.

La lingüista Carolina Aragon es la única persona ajena al grupo capaz de comunicarse con las tres mujeres, gracias a años de estudio de su lengua. Trabaja estrechamente con la Funai, traduciendo conversaciones casi a diario mediante videollamadas. Aragon apoyó a Babawru durante su embarazo y estuvo presente durante un ultrasonido que confirmó la gestación.

Aragon compartió que Babawru quedó sorprendida al enterarse de su embarazo, preguntándose: «¿Cómo puedo estar embarazada?», ya que siempre había tomado precauciones para evitarlo.

Decisiones moldeadas por el contexto histórico

Las mujeres akuntsu habían decidido no ser madres, una decisión influenciada por la ausencia de hombres en su comunidad y la creencia de que el mundo estaba desorganizado, lo que consideraban inadecuado para criar a un niño.

«Se puede rastrear esta decisión directamente hasta el contexto violento que vivieron», explicó Amanda Villa, antropóloga del Observatorio de Pueblos Aislados. «Tienen esta comprensión un tanto catastrófica».

Creían que no podían traer nueva vida a un mundo sin hombres de su etnia, que pudieran realizar y enseñar tareas que el grupo considera responsabilidades masculinas, como la caza y el chamanismo.

«Una ruptura de las relaciones sociales que siguió al genocidio moldeó sus vidas y se profundizó con los años. Eso lleva a la gente a pensar —y repensar— el futuro», comentó Aragon. «Pero el futuro puede sorprender a todos. Nació un bebé varón».

La llegada del niño inicia un «nuevo capítulo» en la vida de las mujeres, quienes están decididas a adaptarse a sus tradiciones con el apoyo de los kanoe y de la Funai. Villa indicó que el hecho de que el recién nacido sea un varón abre la posibilidad de restaurar roles masculinos, como el de cazador.

Investigadores y funcionarios que han trabajado con las tres mujeres comprenden que la protección del territorio depende de la supervivencia de los akuntsu como pueblo. Han buscado evitar que se repita la historia de Tanaru, un indígena que fue encontrado tras vivir solo y sin contacto durante décadas. Tras su hallazgo, las autoridades enfrentaron dificultades para proteger su territorio, y tras su muerte en 2022, comenzaron a disputarse la tierra.

Wapichana, de la Funai, subrayó que el hijo de Babawru «es una esperanza de que esta próxima generación efectivamente incluya a una persona indígena, un akuntsu, garantizando la continuidad de este pueblo».

A lo largo de años de esfuerzo, la Funai ha asegurado la protección territorial para los akuntsu y ha fomentado la relación con los kanoe. La agencia también organizó apoyo espiritual de un chamán aliado, lo que permitió a las mujeres sentirse seguras para traer nueva vida al mundo tras décadas de miedo y pérdida.

Los akuntsu tienen un vínculo emocional con el bosque y las aves. Ahora, con la llegada de un nuevo ser humano, fortalecen esos lazos. Aragon se pregunta: «¿Qué tipo de relación tendrá este niño con su propio territorio?». «Espero que sea la mejor posible, porque allí tiene todo lo que necesita».

