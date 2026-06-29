Un mural participativo en Alto Comedero promueve los derechos de las infancias y las familias

En el marco del programa “Abrir la puerta para ir a pintar”, se llevó adelante una jornada de intervención artística en el Centro de Participación Vecinal (CPV) Combate de Alto Comedero, donde alumnos de 7° grado de la Escuela N.º 461 Bicentenario de la Patria, junto a artistas jujeños, personal de la Línea 102 y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, realizaron un mural participativo con el objetivo de promover los derechos de las infancias y las familias, además de concientizar sobre la erradicación de la violencia.

Durante la jornada, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de generar espacios de concientización y trabajo conjunto, “estamos acá en la Escuela 461, en Alto Comedero, participando en esta jornada de lucha contra la violencia y, sobre todo, de promoción de derechos de niños, niñas y familia. Entendemos que todo tiene que ver con la inclusión y con la protección”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor del mural como herramienta de visibilización, “hay expresiones artísticas, están trabajando en un mural bastante interesante que en breve va a estar inaugurado, que es continuación de uno al que acompañamos el año pasado, y creo que es una movida muy buena que se haga acá, sobre todo, para visibilizar esto”.

Millón también reflexionó sobre los desafíos actuales que atraviesan las familias y la comunidad, “tenemos una sociedad con toda una serie de problemáticas para la cual quizás, en muchos casos, los mayores no estamos preparados: las nuevas tecnologías, la accesibilidad o inclusive, en una ciudad que se ha extendido tanto, nos encontramos con problemáticas distintas en cada sector. Ni siquiera cada barrio, dentro de los mismos barrios tenemos distintos problemas. Entonces, la promoción es fundamental, el luchar, la concientización también, por lo que estamos acá apoyando todas estas movidas”, sostuvo.

Por su parte, la administradora del CPV “Combate de Alto Comedero”, Adriana Díaz, explicó que la iniciativa surgió con el propósito de fortalecer el trabajo territorial que se viene realizando en el sector, “estamos realizando una jornada de erradicación de la violencia y promoción de los derechos de la infancia y familia”, señaló.

En ese sentido, agregó, “el mural es porque queríamos dejar plasmada la Línea 102 siendo en una escuela activa, que trabaja sobre las infancias, y donde también el Estado estuvo presente en una mesa de lazos de familia desde el año pasado trabajando con instituciones del barrio, educativas, de salud, fundaciones y centros vecinales”.

La directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss, valoró la incorporación de la Línea 102 como eje central de la propuesta, “estamos muy agradecidos por esta invitación y por haber incorporado la dinámica, el reconocimiento de la Línea 102, que es un espacio de escucha a los niños, niñas y adolescentes, y esta actividad genera que se pueda promocionar la existencia de esta línea, y que realmente sea utilizada por los niños y adolescentes que la necesitan”, manifestó.

A su turno, la coordinadora de la Línea 102, Judith Forero, resaltó el trabajo sostenido junto a la comunidad educativa, “tomamos parte de esta intervención y estamos agradecidos por la participación y por convocarnos, ya que venimos trabajando hace mucho tiempo con la escuela y con la Dirección de Niñez, con el objetivo de promocionar la Línea 102 y que los chicos puedan saber que es un número gratuito. Para nosotros es sumamente importante para prevenir cualquier situación de vulneración de derechos”, afirmó.

Desde la Escuela 461 “Bicentenario de la Patria”, la directora Leticia Valdivieso destacó el carácter integrador de la iniciativa, “es un mural que integra a 15 artistas con el objetivo de fortalecer las niñeces, el cuidado de las infancias, ya que justamente la escuela está para proteger los derechos del niño, aprovechando también de hacer la muestra de talleres que tienen las escuelas con jornada extendida como ésta, en la que los chicos empiezan a las 7.30 y se retiran a las 15.30”, expresó.

Finalmente, el presidente de la Fundación RolyArt, Rolando Veliz, explicó el sentido artístico y social del proyecto, “en esta oportunidad estamos trabajando y colaborando con las instituciones, en este caso la Escuela 461, llevando adelante un mural contra la violencia, la niñez, brindando un mensaje a los chicos y a los padres”, indicó.

Además, detalló las características de la obra, “es un mural participativo que, básicamente, apoya lo que es la Línea 102 contra la violencia, fomentando el deporte, la niñez, la igualdad y la igualdad de género, pero, básicamente, es contra la violencia en general. Es bastante grande, tenemos más de 18 metros de largo el mural en total. Son varios artistas convocados, algunos vienen en la mañana y otros por la tarde. La idea es tenerlo ya completo y mañana dedicarnos a dar unas definiciones para terminarlo hasta el mediodía”.

La intervención artística contó con la participación de los artistas jujeños Daiana Luz Elena Colque, Melany Edit Mamani, Nayla Cristina Mailen Ramírez, Darío Rodrigo Medina, Ana Lucía Romero, Abel Fernando Mamani, Kevin Alan Armella, Amelia de los Ángeles Ledesma, Selene Agustina Condori, Aimée Brisa Keila Pérez, Rolando Ezequiel Torres, Cindy del Rocío Pioli, María de Jesús Antonella Chaile, Alejandro Nahuel Condorí, Leonardo Joaquín Vargas, Gisela Ramírez, Zoe Ayelén Gutiérrez, Eloy Adriel Lamas y Carolina Inés Franco, quienes, junto a estudiantes y la comunidad educativa, dieron vida a una obra colectiva que permanecerá como un símbolo del compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la construcción de una comunidad libre de violencia.

La actividad, desarrollada en el barrio 6 de Marzo, reunió a instituciones educativas, organismos provinciales y municipales, fundaciones y referentes comunitarios en una propuesta que combinó arte, participación y compromiso social.