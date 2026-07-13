Un mujer discutió en Maimará con sus hijas de 15 y 18 años e intentó incendiar la casa con ellas adentro

Una de las adolescentes sufrió lesiones y la acusada terminó internada tras ser asistida por personal de salud.

La Justicia de Jujuy investiga un grave episodio de violencia familiar ocurrido en una vivienda de la localidad de Maimará, donde una mujer de 37 años fue acusada de haber intentado incendiar su casa mientras sus dos hijas, de 18 y 15 años, permanecían en el interior.

Aunque la investigación se desarrolla bajo un estricto hermetismo, se supo que el hecho ocurrió días atrás en el barrio Sumaj Pacha. La intervención policial comenzó luego de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre un grave episodio de violencia intrafamiliar en progreso.

Cuando los efectivos de la Seccional Nº 37 llegaron al domicilio, entrevistaron a las dos jóvenes, quienes relataron que minutos antes habían mantenido una discusión con su madre.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, en medio del conflicto la mujer tomó un líquido combustible y comenzó a arrojarlo por distintos sectores de la vivienda con la intención de provocar un incendio mientras ellas permanecían dentro de la casa.

Fuentes consultadas por El Tribuno indicaron que la situación generó una fuerte crisis de nervios en el domicilio. En ese contexto, la adolescente de 15 años se provocó lesiones en los antebrazos con un objeto cortante, por lo que fue necesaria la intervención urgente del personal del SAME para asistirla.

Una vez controlada la situación, los auxiliares de la Justicia dispusieron el traslado inmediato de la agresora. En primer lugar fue llevada a la guardia del hospital local y, posteriormente, derivada al hospital de la ciudad de Tilcara, donde quedó internada y logró ser estabilizada.

Ahora, las actuaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar la imputación que recaerá sobre la mujer mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.