Un misil ruso impactó en un centro comercial de Ucrania: al menos 10 muertos y 40 heridos

El presidente de Ucrania dijo que unas mil personas estaban adentro y que es imposible imaginar el número de víctimas.

Un misil ruso impactó este lunes en un concurrido centro comercial de la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, y causó al menos 10 muertos y 40 heridos, informaron autoridades, que advirtieron que el número de víctimas podría subir.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo en un mensaje en la red Telegram que el número de víctimas es “inimaginable”, citando informes de que había más de 1.000 civiles en el interior en el momento del ataque.

Zelenski agregó que el objetivo “no representa una amenaza para el Ejército ruso” y no tenía “valor estratégico”, además de acusar a Rusia de sabotear “los intentos de la gente de vivir una vida normal, lo que enoja tanto a los ocupantes”.

Kremenchuk, una ciudad industrial de 217.000 habitantes de la provincia de Poltava, es la sede de la mayor refinería de petróleo de Ucrania.

