Un médico, el primero en el país con síntomas de sarpullido

Se trata de Carlos Zabala, traumatólogo y profesional del Hospital Piñero. Las lesiones dérmicas se incorporaron como parte de la sintomatología. Hay otros casos aislados en el mundo.

Carlos Zabala es traumatólogo y especialista en medicina laboral (MP: 99677). Trabaja como director de guardia en el Hospital Piñero y hace unos días fue diagnosticado con Covid-19.

Los primeros días, tuvo algunos síntomas como tos y dolor de garganta, pero pasó varios días hasta ser diagnosticado porque no presentaba fiebre.

“Nos habían aislado de manera preventiva porque la esposa de uno de mis compañeros era positiva. Llamé al Same y fui hasta el hospital en el que trabajo, pero no me quisieron hacer el hisopado porque no calificaba con mis síntomas”, contó a Cadena 3.

Lo que sorprendió a los médicos que lo atendieron días más tarde es que presentaba lesiones dérmicas en la cara interna de los brazos, en el abdomen y en los muslos.

“Nunca tuve temperatura. Unos amigos dermatólogos me recomendaron que mintiera para que me hicieran el test. Nunca tuve dificultades para respirar, pero cuando me hicieron un análisis de laboratorio, tenía síntomas. Lo que los desorientó fueron las lesiones de la piel que eran compatibles con varicela”, dijo.

De esta forma, Carlos Zabala se transformó en el primer paciente en presentar esta sintomatología en Argentina y el tercero en el mundo.

“Si bien había algunos casos en Europa, nunca se había visto en Argentina. Las imágenes de mis lesiones empezaron a circular por fotos de dermatología para advertir”, señaló.

En un momento de todo el proceso de la enfermedad, el médico tuvo que estar internado en terapia intermedia porque su patología respiratoria se agravó. Por suerte, y gracias a que es una persona sana, no llegó a necesitar respirador y se mejoró con un tratamiento experimental que consiste en el uso de antirretrovirales que se usan para pacientes con VIH.

De sus compañeros que también resultaron positivos, tres tuvieron sólo fiebre y un poco de dolor articular y otro, falta de olfato y gusto.

El médico alertó sobre la falta de medidas de prevención en hospitales y dijo: “Lamentablemente, nos dan un barbijo común que dura solo 4 horas para todo el día”.

“Sería importante que se haga un testeo masivo a personal de la salud porque hay muchas personas asintomáticas. La gente se ha relajado un poco. Creen que por usar barbijo son inmunes. Hay que tomar conciencia todos. Cuando llegue el pico máximo, lo van a lamentar quienes tengan a alguien con sintomatología”, indicó.

Él fue hisopado hace unos días y continúa dando negativo. El 20 será analizado nuevamente para ver si ya no presenta el virus.

(Cadena3)