Un fuerte temblor en Chile se sintió en Córdoba y en distintas partes del país

Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Chile se percibió en Córdoba y distintas partes de Argentina durante la mañana de este jueves.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 10.34 con epicentro en la región de Coquimbo.

Oyentes de Cadena 3 en Córdoba, San Juan, Mendoza y Santa Fe lo reportaron al Mensajero de la radio.

Noticia en desarrollo. (Cadena3)