Un casco azul serbio de la ONU muere en el sur del Líbano tras el impacto de morteros

Un casco azul ha muerto y otros dos han resultado heridos después de que proyectiles de mortero impactaran cerca de una posición de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) en la localidad de Marjayoun, en el sur del país.

La víctima fue identificada como el sargento Milovan Jovanović, de nacionalidad serbia y 36 años.

Según informó UNIFIL, el militar resultó gravemente herido y fue evacuado por vía aérea a un hospital en Beirut poco después del ataque. Sin embargo, falleció a primera hora del jueves a consecuencia de las heridas sufridas. Los otros dos cascos azules heridos, uno español y otro salvadoreño, permanecen bajo tratamiento en una instalación médica de la misión en el sur del Líbano.

El Secretario General de la ONU condenó el ataque y expresó sus condolencias.

Investigación del incidente

La misión ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. Las primeras informaciones indican que el proyectil fue “fuego indirecto proveniente del norte del río Litani”, dijo el portavoz de la ONU.

La misión señaló además que ha observado un aumento significativo de los proyectiles disparados hacia el sur del Líbano en las últimas semanas.

Con esta muerte, ya son siete los cascos azules fallecidos en el Líbano desde la reanudación de las hostilidades el pasado 2 de marzo de 2026. Varios otros efectivos han resultado heridos durante este periodo.

El Secretario General reiteró que los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz deben cesar de inmediato y recordó que constituyen graves violaciones del derecho internacional, pudiendo llegar a ser consideradas crímenes de guerra.

Alto el fuego condicional

El miércoles, Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego condicional tras una cuarta ronda de negociaciones en Washington.

Hezbolá, que no había participado en las conversaciones, rechazó el plan de alto el fuego, mientras que Israel reanudó sus ataques en el sur del Líbano el jueves.

La muerte del casco azul se produce en medio de una grave crisis humanitaria en el Líbano. La escalada de hostilidades iniciada el 2 de marzo ha dejado más de 2500 muertos y 7800 heridos, además de provocar el desplazamiento de más de 800.000 personas.

Las agencias de la ONU también han alertado sobre el impacto del conflicto en los niños, con un promedio reciente de once menores muertos o heridos cada día, así como sobre el deterioro de los servicios sanitarios, el aumento del hambre y las dificultades para hacer llegar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.

UNIFIL, la misión de paz de la ONU desplegada en el sur del Líbano desde 1978, supervisa el cese de hostilidades entre Israel y el Líbano y apoya la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, adoptada tras la guerra de 2006.

Además de llevar a cabo tareas operativas para contribuir a restablecer la estabilidad, las fuerzas de mantenimiento de la paz apoyan a la población civil local afectada por el conflicto, ayudando a distribuir ayuda humanitaria.

(Naciones Unidas)