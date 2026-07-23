Última semana para adherir al Plan de Facilidades de Pago del Canon de Riego 2026

Hasta el viernes 31 de julio, mediante contacto telefónico, por mail o personal, pueden obtenerse grandes beneficios para el pago del canon de riego 2026.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) reitera a usuarios del servicio de agua para riego que se encuentra vigente el Plan de Facilidades de Pago para el Canon de Riego 2026 y que el periodo de adhesión finaliza el próximo viernes 31 de julio.

Beneficios para el pago de Canon de riego 2026

El Plan de Facilidades de Pago de Canon de Riego del presente año prevé descuentos de hasta un 80% sobre intereses, como también la opción de pago hasta en 18 cuotas.

Los interesados pueden solicitar información mediante escribir correo electrónico a dprhcobroayr@gmail.com, llamar a los teléfonos 0388-4221435 / 0388-4221436 / 0388-4221437, o acercarse a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos; el proceso es simple: análisis de situación, confirmación de montos con beneficios, acuerdo del plan de pago y otorgamiento de link de pago para realizar el mismo en el banco o mediante aplicación digital.

Pago 2026 y deudas anteriores

Manuel Chavarría, jefe del área Gestión e Ingresos Generales de la DPRH, valoró el Plan de Facilidades de Pago para el canon de riego 2026 destacando que complementa lo anunciado por el Gobierno de Jujuy sobre medidas de alivio fiscal, «en este caso para productores usuarios de agua y de áridos, que tienen la posibilidad de amplia financiación y grandes descuentos sobre intereses en la propuesta de un plan sencillo, que, tras la consulta de la deuda, acuerda con el usuario la financiación y, en relación a eso, los descuentos».

También, amplió que «hay también facilidades para deudas hasta el 31 de diciembre, lo que se aborda particularmente aunque también en hasta 12 cuotas y con contemplaciones beneficiosas para ponerse al día».