UIA cuestionó a Milei por atacar industriales y alertó por inversiones

La entidad fabril expresó «profundo malestar» por los dichos del Presidente en Nueva York y advirtió que las descalificaciones públicas pueden afectar el clima de negocios.

Luego de las críticas del presidente Javier Milei a empresarios industriales durante el Argentina Week en Nueva York, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su «profundo malestar y preocupación» por las declaraciones y alertó por el impacto que pueden tener en el clima de negocios en momentos en que el país busca atraer inversiones.

El discurso que desató el conflicto

Las declaraciones se produjeron durante la exposición que Milei ofreció ante empresarios e inversores en la sede del JP Morgan, en el marco del Argentina Week en Nueva York. Entre los asistentes había cerca de 400 referentes del mundo financiero y corporativo.

Entre los presentes en la sala estaba el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a otros industriales que participaban del encuentro.

En su intervención, el mandatario cuestionó a algunos empresarios industriales y los calificó como «empresarios prebendarios». Entre los mencionados estuvieron el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, y el empresario Javier Madanes Quintanilla.

«Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios», afirmó.

El Presidente agregó: «Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta». Y cerró su discurso con otra frase que generó malestar en el sector: «Los que dicen defender la industria nacional son unos chorros».

La respuesta de la UIA

Tras el discurso presidencial, la Unión Industrial Argentina difundió un comunicado en el que expresó su «profundo malestar y preocupación» por las declaraciones y las calificó como un «agravio injusto» hacia quienes producen e invierten en el país.

«Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país», señaló la entidad.

La organización sostuvo además que las críticas provenientes de la máxima autoridad del país adquieren una «relevancia institucional inevitable». También remarcó que «no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios».

Clima de negocios y situación industrial

La entidad advirtió que las descalificaciones públicas hacia el sector productivo pueden afectar la percepción de los inversores sobre la Argentina.

«La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país», sostuvo el comunicado.

En ese contexto, la UIA también describió la situación que atraviesa el entramado industrial y señaló que miles de empresas enfrentan un escenario complejo marcado por la caída de las ventas y la actividad.

«A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad», indicó la entidad.

Antecedentes del malestar empresario

El cruce se suma a otros episodios recientes de tensión entre el Gobierno y el sector empresarial.

La UIA ya había manifestado su malestar días atrás tras críticas similares del Presidente durante la apertura de sesiones del Congreso.

En paralelo, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) también había planteado un reclamo en términos parecidos y pidió un diálogo «constructivo y respetuoso» entre el Gobierno y el sector privado.

«Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas», sostuvo entonces la entidad empresaria.

En ese comunicado, la asociación señaló que para avanzar hacia un crecimiento sostenido resulta «indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado».

(baenegocios.com)