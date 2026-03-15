UEFA confirmó que la Finalissima fue cancelada y no se jugará

Cayó la Finalissima y es el papelón internacional por la falta de acuerdo entre AFA y UEFA.

Tras semanas de idas y vueltas, que comenzaron cuando arrancó la guerra en Medio Oriente, UEFA confirmó de manera oficial que el partido entre España y Argentina fue cancelado y no se jugará.

Lo que prometía ser el choque futbolístico del año terminó en un bochorno diplomático. La UEFA confirmó esta mañana la cancelación de la Finalissima 2026, el torneo que debía cruzar a la Selección Argentina (campeona de América) con España (campeona de Europa). La decisión marca el punto final a semanas de incertidumbre y tensiones cruzadas entre Buenos Aires, Nyon (sede de la UEFA) y Madrid.

Un desfile de negativas

El plan original era jugar el 27 de marzo en el Estadio Lusail, Qatar, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente obligó a suspender la sede. A partir de ahí, se desató un tira y afloja que terminó dinamitando el evento:

• La propuesta UEFA: Trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu en Madrid, manteniendo la fecha original.

• La postura argentina: La AFA rechazó rotundamente jugar en terreno europeo. Desde el entorno del «Chiqui» Tapia intentaron forzar que el partido se jugara en el Monumental o, en última instancia, en una fecha posterior al Mundial, algo que España calificó de inviable.

• El fracaso final: Se evaluaron series a doble partido, sedes neutrales y hasta cambios de calendario, pero la falta de flexibilidad de la delegación argentina terminó por agotar la paciencia de la organización europea.

La UEFA, lapidaria

En un extenso comunicado, el organismo europeo no ocultó su malestar. Agradeció la «flexibilidad» de la federación española y el apoyo del Real Madrid, pero fue tajante sobre los motivos del fracaso: las contrapropuestas argentinas fueron consideradas «inaceptables».

Mientras la Selección de Scaloni se queda sin su prueba de fuego antes de la Copa del Mundo, la AFA suma un nuevo capítulo de desencuentros con los organismos internacionales. Por ahora, el trofeo se queda guardado y el fútbol mundial se pierde un choque que, al menos hoy, terminó en la nada.