Ucrania se prepara para un invierno sombrío y posibles ataques a su infraestructura

La guerra, que lleva siete meses, causó un gran daño a la red de energía, y a las áreas residenciales y los funcionarios temen que Moscú pueda atacar deliberadamente puntos críticos.

En una torre abandonada dañada por los bombardeos rusos en la segunda ciudad de Ucrania, Olga Kobzar planea pasar el invierno todo el tiempo que pueda sin electricidad, agua y calefacción central encendiendo la estufa de gas en su cocina para calentarse.

El hombre de 70 años, que vive solo en un distrito devastado del norte de Kharkiv, donde la temperatura puede caer a -20 grados centígrados (-4 Fahrenheit), está al borde de lo que las autoridades ucranianas dicen que será el invierno más sombrío en décadas.

Ella es la última habitante que queda de su bloque de pisos en el distrito de Saltivka, a unos 30 kilómetros (20 millas) de la frontera rusa.

El piso de su vecino fue atacado y otros envueltos en llamas, pero el de ella sigue intacto, sin los servicios básicos.

“Sería un pecado dejar este lugar”, dice, señalando los estantes de libros viejos y el retrato de su difunto esposo que cree que la mantiene a salvo.

La guerra de siete meses causó un gran daño a la red de energía, y a las áreas residenciales en franjas de Ucrania, y los funcionarios temen que Moscú pueda atacar deliberadamente infraestructura crítica cuando comience la helada.

Las autoridades instan a las personas a abastecerse de todo, desde leña hasta generadores eléctricos, y temen interrupciones en la temporada de calefacción centralizada del hogar para las que es difícil prepararse porque muchas cosas diferentes podrían salir mal.

“No todo depende de nosotros, mucho depende de dónde caigan los misiles y qué se destruya. Los agresores quieren condenarnos a un invierno frío y oscuro”, dijo el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov.

Preocupación generalizada

Las zonas residenciales de las ciudades se calientan de forma centralizada mediante usinas eléctricas alimentadas con gas natural, pero calentar bloques de apartamentos con ventanas y paredes rotas es peligroso porque las tuberías podrían congelarse y arruinar el sistema local.

El recuento más reciente es de 50.000 edificios y casas dañados durante la invasión de Rusia, así como 350 de las miles de instalaciones de calefacción de Ucrania, incluidas varias grandes, informó el ministro de desarrollo de comunidades y territorios en una sesión informativa.

A pocas cuadras del departamento de Kobzar, un sacerdote, Viacheslav Koyun, está tapando las ventanas rotas de los vecinos ancianos para que la calefacción pueda encenderse en su bloque.

“La gente está preocupada, la mayoría se ha ido. Tenemos literalmente cinco personas en cada hueco de la escalera. Son principalmente jubilados, solo me he quedado porque no sería bueno abandonar el bloque y los jubilados”, dice.

Si hay interrupciones en el sistema de calefacción, el suministro de electricidad sería vital. Muchos compraron calentadores eléctricos.

Pero la red eléctrica podría verse abrumada si la gente usa sus propios equipos de calefacción en masa, ya que los dispositivos requieren más energía, dijo en televisión Sviatoslav Pavlyuk, director de la Asociación de Ciudades de Eficiencia Energética de Ucrania.

Los funcionarios de energía se niegan a revelar datos detallados sobre el estado de la infraestructura y las reservas nacionales de energía citando el secreto de la guerra, y posiblemente para no provocar el pánico.

Pero en una revelación poco común el sábado, los funcionarios de energía dijeron que dos subestaciones eléctricas en un lugar no revelado en el sur fueron “completamente destruidas” por los ataques rusos a fines de septiembre.

‘Daño enorme’

Partes de Kharkiv quedaron sumidas en la oscuridad durante horas la semana pasada después de que misiles rusos impactaran en una instalación eléctrica, al menos el segundo incidente de este tipo el mes pasado.

“El daño que ya se ha hecho al sistema energético es enorme”, dijo a Reuters el mes pasado el ministro de Energía, German Galushchenko.

Incluso en la ciudad occidental de Lviv, que en gran medida no se vio afectada por la devastación de la guerra, el alcalde ha dicho a la gente que se abastezca de madera en caso de interrupciones.

Ucrania, que dejó de comprar gas ruso en 2015 y ahora lo adquiere a países europeos, tiene gas natural en reservas de almacenamiento ubicadas en su oeste.

Si Rusia detuviera el tránsito de gas natural a través de Ucrania en su creciente confrontación con Occidente, sería un gran desafío para Kiev mantener la presión de los gasoductos para bombear suministros a todas sus regiones, advierten los analistas de energía.

En la región fuera de Kiev que no fue alcanzada por misiles en meses, Halyna Sachenko, de 76 años, dice que teme que no haya suficiente gasolina donde vive: “Compré madera, pero no hay suficiente durante mucho tiempo; a principios de la década de 1990 quemábamos carbón, pero hoy en día no se puede comprar carbón”.

De vuelta en Kharkiv, Kobzar dice que tiene preocupaciones más grandes que el frío: “Si hay heladas y hace frío, me quedaré en algún lugar por un tiempo, tal vez me quede con alguien de alguna manera. Lo más importante es que mi hijo está sano y vuelve a casa vivo, yo no necesita nada más”.

