Twitter prueba reacciones para sumar al “me gusta”

La red social trabaja en botones para expresarse de formas diferentes, al igual que otras plataformas.

Twitter continúa desarrollando la nueva función de reacciones a las publicaciones como las de Facebook, que permiten expresarse de formas distintas a través de cinco emojis diferentes para dar más opciones que el actual “Me gusta”, evolución del “favoritos” con el que había comenzado la plataforma.

Además de los ya existentes corazones de “Me gusta”, Twitter plantea la introducción de otras cuatro reacciones adicionales para que sus usuarios puedan expresar lo que sienten al ver un tuit: “animado”, “hmm”, “triste” y “haha”, como descubrió en pruebas en el código de Twitter la desarrolladora y experta en filtraciones de la red social Jane Manchun Wing.

Estas nuevas reacciones, al igual que sucede en otras redes sociales como Facebook, pueden elegirse a través de una lista de emojis, en este caso horizontal, con una cara sonriente para “haha” y una pensativa para “hmm”, mientras que “animado” y “triste” se expresarán con derivaciones de corazones.

Anteriormente, Twitter había enviado a algunos usuarios de su plataforma una encuesta para sondear su opinión sobre la posible introducción de las reacciones con emojis en los tuits, a la manera de Facebook, como adelantamos en esta nota.

En aquella encuesta, la plataforma también preguntó a sus usuarios sobre cómo se sentirían si vieran las reacciones negativas de otros usuarios, como un pulgar hacia abajo para mostrar “No me gusta”. Esta reacción no apareció en las pruebas actuales.

La especialista en ingeniería reversa, Manchun Wong, vio que muchos empleados de Twitter reaccionaron en el primer posteo en la red social, de @Jack, con las nuevas opciones que por ahora están en una etapa de pruebas preliminar.

Twitter lanzó “Tomorrow”, un servicio local de noticias sobre el tiempo disponible en algunas ciudades de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana que ofrece newsletters y contenidos de formato extenso, así como sesiones de audio y de preguntas y respuestas para los usuarios que paguen una suscripción mensual.

El nuevo servicio fue anunciado a través del medio Axios el martes, que informó que el proyecto comenzó ese mismo día y está liderado por el periodista y meteorólogo Eric Holthaus. El profesional cuenta con otros 18 meteorólogos locales para crear contenido.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021