Tuvo un accidente en un Puente de San Pedro y los dueños de la empresa donde trabaja no dieron la cara

El conductor del camión chocó contra las barandas del puente el “Zanjón” y por el impacto salió despedido del camión, ahora se encuentra postrado en el hospital Paterson esperando una prótesis para ser operado.

Su hermano tuvo un accidente llego desde Córdoba a verlo a la ciudad de San Pedro de Jujuy y lo encontró en estado de abandono por parte de la empresa al que pertenece el conductor.

El hermano del chofer accidentado Lucas Argüello comentó, “soy de Córdoba viaje el viernes pasado acá a Jujuy porque mi hermano tuvo un accidente en la ruta 34 en el puente El Angosto y cuando llegue el viernes a la madrugada me entero que mi hermano está en estado de abandono por parte patronal, no encuentro solución o donde recurrir para que me den la solución con el tema de mi hermano, está estable pero necesita una prótesis de cadera y yo necesito que la patronal se haga cargo de su situación o de ayudarnos en esto”.

A su vez mencionó, “no sé cómo se llama el patrón o sé cómo se llama la empresa y mi hermano no me sabe explicar bien, el hace 7 meses trabaja acá en San Pedro y quiero que la empresa se haga cargo porque como dije llegue y lo encuentro en estado de abandono en el Hospital Paterson, mi hermano se llama Víctor Hugo Argüello y si saben algo pueden comunicarse a mi número 3585418227 que la verdad necesito una solución porque mi hermano es una persona laburante y le paso a él, así también le pudo haber pasado a cualquiera, yo no soy camionero pero mi bronca es que su patronal nunca dio la cara, me canse de escribir y mandar mensajes el hijo de su patrón me dijo que no tiene nada que ver y desconoce el caso, me mando el número del padre que nunca me contesto, él tuvo el accidente en la ruta 34 en el puente El Angosto donde quedo tirado sobre la ruta hasta que llego la Policía a ayudarlo pero desde ahí nunca nadie se acercó a ayudarlo o preguntar si está bien o mal, creo que cuando él se sube al camión el patrón es responsable de él”.

Para finalizar remarcó, “como dije no tengo datos del nombre de la empresa ni de él patrón y mi hermano está en estado de shock donde nadie fue a preguntar si está bien o mal o si necesita algo, así que necesito algún testigo o que alguien me ayudé porque él necesita operarse y una prótesis y yo le escribí al hombre que nunca me contesto y me ignora totalmente”.