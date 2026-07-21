Turnos por WhatsApp: Acceso directo, gratuito y cada vez más ágil a la salud pública

La herramienta evita filas presenciales, no tiene intermediarios y cuenta con acompañamiento en los efectores de salud para quienes lo necesiten. Además, el compromiso de asistir a los turnos ayuda a que más personas accedan a la atención en menor tiempo.

El Ministerio de Salud de Jujuy continúa fortaleciendo el acceso oportuno a la atención con el sistema de turnos por WhatsApp, una herramienta gratuita que permite gestionar consultas y prácticas de manera directa, sin intermediarios y sin necesidad de realizar filas presenciales.

Disponible en 13 hospitales de cabecera de la provincia, la modalidad facilita el acceso desde cualquier celular o dispositivo con Internet y, al mismo tiempo, garantiza acompañamiento a quienes requieran ayuda para realizar el trámite. En esos casos, los equipos de los hospitales, CAPS y puestos de salud brindan asistencia para que todas las personas puedan acceder al sistema de manera simple y segura.

Desde su implementación en diciembre de 2024, esta estrategia ya permitió otorgar 271.562 turnos para consultas y prácticas ambulatorias. Solo en lo que va de 2026 se gestionaron 120.000 turnos, consolidando una herramienta que acerca la salud pública a la comunidad y facilita el acceso a la atención.

La gestión de turnos es completamente gratuita

La misma se realiza de manera directa a través de los canales oficiales, sin necesidad de intermediarios ni de realizar pagos por un servicio que brinda el sistema público.

El compromiso de las personas usuarias es clave

Para un buen funcionamiento del sistema, es muy importante asistir al turno programado o cancelarlo con anticipación cuando surge un imprevisto para que ese espacio pueda ser utilizado por otra persona que necesita atención, optimizando la disponibilidad de turnos y contribuyendo a que más jujeñas y jujeños accedan a consultas, estudios y tratamientos en menor tiempo.

En esta línea, el Ministerio de Salud continuará incorporando nuevos servicios y ampliando progresivamente el alcance del sistema de turnos online para seguir acercando una atención más accesible, ágil y eficiente en toda la provincia.

Cómo solicitar turnos para la atención en el sistema público

Las personas usuarias pueden gestionar turnos de manera gratuita, sin intermediarios y sin necesidad de hacer filas presenciales, a través de WhatsApp, el Call Center o con acompañamiento del equipo de salud en el CAPS o puesto de salud donde reciben atención.

WhatsApp (enviando un mensaje escrito)

Hospital CES Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 | Lunes a viernes, de 6:30 a 15 horas.

Hospital Guillermo C. Paterson – San Pedro: 388 4567229 | Lunes a viernes, de 7 a 15 horas.

Hospital Arturo Zabala – Perico: 388 4086794 | Lunes a viernes, de 7 a 14 horas.

Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: 388 3316050 | Lunes a viernes, de 7 a 15 horas.

Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín: 388 4567229 | Lunes a viernes, de 7 a 12 horas.

Hospital Dr. Néstor Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 | Lunes a viernes, de 7 a 14 horas.

Hospital Pablo Soria – San Salvador de Jujuy: 388 4042734 | Lunes a viernes, de 7 a 12 horas.

Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: 388 4086794 | Lunes a viernes, de 6 a 12 horas.

Hospital Zegada – Fraile Pintado: 388 4042794 | Lunes a viernes, de 6:30 a 12 horas.

Hospital San Miguel – Yuto: 388 4042794 | Lunes a viernes, de 7 a 11:30 horas.

Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: 388 4567025 | Lunes a viernes, de 6:30 a 11:30 horas.

Hospital San Roque – San Salvador de Jujuy: 388 4044053 | Lunes a viernes, de 7 a 12 horas.

Hospital Calilegua – Calilegua: 388 4567025 | Lunes a viernes, de 6:30 a 8:30 y de 14 a 16 horas.

Por último, de manera, alternativa el sistema de salud cuenta con el servicio de Call Center 0800 777 7711, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas y para la gestión de especialidades también es posible solicitar turnos a través del personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde la persona recibe atención.