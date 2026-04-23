Turismo regional: Jujuy se posiciona como destino clave para operadores turísticos del NOA

Agencias del NOA destacaron el potencial de las cuatro regiones jujeñas y el test match de Los Pumas durante el XXXI Workshop de ASAT realizado en Salta.

La promoción turística de Jujuy sigue captando interés masivo en el NOA, ahora durante el XXXI Workshop de la Asociación Salteña de Agencias de Viajes y Turismo (ASAT), donde operadores de toda la región iniciaron gestiones para incorporar la diversidad de las cuatro regiones y los eventos internacionales a sus paquetes de venta para la próxima temporada.

Cuatro regiones y una oferta diversa para el mercado regional

Durante el encuentro en el Club 20 de Febrero, la delegación encabezada por el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, recibió consultas constantes de agencias interesadas en renovar su oferta integrando la riqueza natural de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas. El resultado fue una recepción positiva de los agentes de viajes, quienes valoraron la capacidad de la provincia para ofrecer experiencias variadas en distancias cortas.

El sector de turismo estudiantil fue uno de los más dinámicos, buscando combinar el aprendizaje histórico en el Salón de la Bandera con el contacto directo con la naturaleza en las distintas regiones. Esta demanda reafirma el posicionamiento de Jujuy como un centro receptor estratégico para grupos que buscan diversidad de paisajes y cultura.

«Eventos como este workshop nos permiten afianzar vínculos con los operadores del NOA, un mercado estratégico para la provincia», señaló Diego Valdecantos, subrayando que la respuesta de los privados confirma el liderazgo de la provincia en el norte argentino.

Los Pumas y el impacto del turismo deportivo

Uno de los grandes motores de interés fue la promoción del test match entre Los Pumas y Australia, programado para el próximo 29 de agosto. Los operadores identificaron en este evento internacional una oportunidad clave para atraer visitantes de provincias vecinas, consolidando a Jujuy como sede de competencias de primer nivel.

Como parte de esta acción, se obsequiaron gorras y remeras oficiales de Los Pumas, gentileza de la Unión Argentina de Rugby (UAR), lo que reforzó el clima de negocios con los prestadores. Con esta participación, el Ente de Promoción garantiza que la oferta de las cuatro regiones lidere las opciones de viaje en los principales mercados emisores del NOA.