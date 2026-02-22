Turismo en Chile: Empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos «hundió» el verano

Varios empresarios de Chile reconocieron que la temporada 2026 cerrará con un balance «moderado» y lejos de las expectativas planeadas.

Lo que en años anteriores era un flujo incesante de argentinos (muchos de ellos, mendocinos) cruzando a Chile, este año el escenario fue cauteloso y preocupante. Los referentes turísticos del vecino país admitieron que la ausencia masiva de argentinos marcó un punto de inflexión negativo, dejando un vacío que el turismo interno no ha logrado compensar.

A pesar de que las cifras oficiales hablan de una ocupación promedio del 65%, el diagnóstico de los gremios es unánime: sin el empuje del consumo argentino, el verano perdió el brillo de años anteriores.

Chile: el fin del «efecto aluvión»

Jaime Guazzini, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), fue el encargado de ponerle nombre al fenómeno: una «normalización» forzada.

Según el dirigente, el ajuste en las condiciones cambiarias y los nuevos precios relativos en Argentina desalentaron el tradicional «turismo de compras» que desbordaba las playas y centros comerciales chilenos.

«Esto ha impactado especialmente en los destinos de la zona central y el norte chico, que históricamente reciben una alta proporción de ese mercado», señaló Guazzini en medios trasandinos, confirmando que la recuperación del sector está «lejos de un escenario de crecimiento acelerado».

Gastronomía y hotelería: los sectores más resentidos en Chile

También se observó una baja en los restaurantes. Máximo Picallo, titular de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), reveló que durante enero destinos emblemáticos como Viña del Mar, Valparaíso y La Serena registraron una baja sensible en el consumo.

Por su parte, Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, sumó un factor de alarma: la ocupación en la Región Metropolitana apenas llegó al 52%, castigada no solo por la falta de argentinos, sino por una creciente percepción de inseguridad que hace que los extranjeros eviten pernoctar en Santiago.

Patagonia: 85% de ocupación, sostenida por turismo europeo y de EE.UU.

San Pedro de Atacama: 72% de ocupación, leve baja respecto a años anteriores.

Zona Central / Costa: 65% de ocupación, el área más golpeada por la baja argentina.

Santiago: 52% de ocupaicón, cifras críticas por inseguridad y falta de eventos.

Plan B para salvar la temporada

Ante el «faltazo» de argentinos, los empresarios chilenos han detectado un cambio en el comportamiento del viajero: las vacaciones se están desplazando hacia marzo e incluso abril.

Los referentes apuestan ahora a que el turismo corporativo y de eventos logre salvar las planillas de una temporada que, para muchos, ya está sentenciada por la ausencia de argentinos.

(Sitio Andino)