Turismo activo y seguro: llega el curso Wilderness First Responder para guías de Jujuy

Destinada a Guías de Turismo registrados que aspiren a ser prestadores de turismo activo según la Ley 6041. La preinscripción cierra el viernes 31 de julio.

La preinscripción al curso Wilderness First Responder (WFR) ya se encuentra abierta para Guías de Turismo que buscan registrarse como prestadores de turismo activo en el marco de la Ley 6041. La capacitación, impulsada por la Secretaría de Turismo de Jujuy, tendrá una duración de 90 horas teórico-prácticas y la fecha límite para anotarse es el viernes 31 de julio.

Una formación clave para el turismo activo

El WFR es una certificación internacional de primeros auxilios en zonas agrestes, orientada a quienes desarrollan actividades en entornos naturales. En Jujuy, el curso está destinado específicamente a aspirantes a registrarse como prestadores de turismo activo según la Ley 6041, y constituye una instancia de profesionalización para elevar los estándares de seguridad de la actividad en la provincia.

La cursada se desarrollará en modalidad teórico-práctica durante siete jornadas: de lunes a viernes, y lunes y martes de la semana siguiente. La Secretaría de Turismo asumirá el 50% del costo del curso, por lo que cada participante abonará un arancel con ese descuento ya aplicado.

«El WFR es una certificación de nivel internacional y queremos que nuestros guías la tengan a su alcance: es una oportunidad concreta para profesionalizar el turismo activo en la provincia. Invitamos a todos los que estén registrados a preinscribirse antes del 31 de julio y sumarse al registro de prestadores que establece la Ley 6041», señaló Diego Valdecantos, secretario de Turismo.

Requisitos para preinscribirse

Para acceder a la preinscripción, los interesados deberán estar registrados como Guías de Turismo —en el ámbito municipal, regional o provincial—, requisito de carácter excluyente.

Además, para completar la inscripción será obligatorio presentar el Proyecto de Turismo Activo que desarrollará el prestador, mediante el Formulario B – Proyecto. Allí se describen las características del itinerario, servicio o circuito ofrecido, junto con las medidas de seguridad, la gestión de riesgos y de impactos, entre otros aspectos. El Formulario B debe solicitarse al correo electrónico fiscalizacionturismojujuy@gmail.com.

Cómo registrarse como prestador según la Ley 6041

Una vez finalizado el curso, los participantes deberán completar su registro como prestadores de turismo activo, presentando la siguiente documentación: el Formulario de Proyecto del Circuito Turístico; la constancia de inscripción en ARCA y en la Dirección Provincial de Rentas; el certificado de antecedentes penales expedido por la autoridad provincial actualizado (planilla prontuarial); el curriculum vitae; y las copias del seguro de responsabilidad civil y del seguro de accidentes personales.

La documentación presentada será verificada por el Equipo Técnico y, una vez validada, se aprobará la inscripción en el registro. De esta manera, quienes completen el proceso quedarán habilitados para ofrecer sus servicios dentro del marco legal que regula la actividad, sumándose a la agenda de trabajo de la Secretaría de Turismo.

La fecha límite para la preinscripción es el viernes 31 de julio de 2026. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a turismoactivojujuy@gmail.com.