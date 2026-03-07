Trump respaldó a Milei al lanzar la alianza regional «Escudo de las Américas»

El presidente de Estados Unidos elogió al mandatario argentino durante una cumbre en Miami y lo destacó entre los líderes aliados de la nueva coalición regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El presidente Donald Trump reiteró públicamente su respaldo al mandatario argentino Javier Milei durante el lanzamiento de la alianza regional denominada “Escudo de las Américas”, una iniciativa presentada en Miami que busca reforzar la cooperación en seguridad y combate al narcotráfico entre varios países del continente.

El gesto político volvió a exhibir la sintonía entre ambos gobiernos y proyectó a la Argentina como uno de los socios estratégicos de Washington en América Latina dentro de una coalición que reúne a dirigentes alineados con la Casa Blanca.

El anuncio se realizó en el complejo Trump National Doral Miami, donde se desarrolló una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el propio Trump.

Allí se formalizó una alianza de doce países orientada a fortalecer la cooperación militar, enfrentar a los cárteles del narcotráfico y contrarrestar la influencia geopolítica de China en la región. Durante su discurso, el presidente estadounidense agradeció la presencia de las delegaciones internacionales y destacó a varios líderes presentes, entre ellos Milei, a quien volvió a mencionar como uno de los dirigentes con los que mantiene una relación política cercana.

En ese contexto, Trump recordó su respaldo al líder libertario durante la campaña electoral argentina y lo mencionó como ejemplo de los dirigentes que, según afirmó, lograron triunfos tras recibir su apoyo político.

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”, señaló. Luego, en tono distendido, agregó una referencia directa al caso argentino: “No he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto? Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina”.

La iniciativa presentada por Washington fue bautizada formalmente como “Coalición Anticárteles de las Américas”, y según explicó el mandatario estadounidense tendrá un fuerte componente de cooperación militar y de seguridad.

“En este día histórico, nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que aquejan nuestra región”, afirmó Trump ante los mandatarios presentes. En el mismo discurso, advirtió sobre el avance del crimen organizado en el hemisferio y sostuvo que la nueva alianza buscará golpear directamente las estructuras de esas organizaciones. “El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas”, expresó, al tiempo que pidió la colaboración de los países aliados: “Necesitamos su ayuda”.

Durante la cumbre también participaron otros líderes latinoamericanos que mantienen afinidad política con la administración estadounidense, entre ellos Nayib Bukele de El Salvador, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador, además de representantes de Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago. El encuentro contó también con la presencia del canciller estadounidense Marco Rubio y otros funcionarios del gabinete, como el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick.

La reunión dejó además algunas ausencias llamativas. No fueron invitados los presidentes de las dos principales economías de América Latina, Brasil y México, gobernados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, ni tampoco el mandatario colombiano Gustavo Petro, todos líderes identificados con posiciones políticas distantes de la Casa Blanca.

El encuentro se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por Washington para reforzar su influencia en el continente, una política que algunos analistas vinculan con la actualización de la histórica doctrina de seguridad hemisférica estadounidense. Bajo esa lógica, la nueva alianza busca consolidar un bloque regional alineado con Estados Unidos en temas clave como la seguridad, la inmigración irregular, el combate al narcotráfico y el equilibrio geopolítico frente al creciente peso de China en América Latina. Para Milei, en tanto, el respaldo público de Trump refuerza la proyección internacional de su gobierno y consolida la relación bilateral con la principal potencia del hemisferio.

(Cadena3)