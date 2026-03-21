Trump amenazó con desplegar agentes del ICE para vigilar aeropuertos

Es por la falta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para brindar seguridad en los aeropuertos en medio del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se ha prolongado por más de un mes y ha dejado al personal de seguridad habitual sin cobrar.

Trump escribió en Truth Social que si los demócratas no «firman un acuerdo de inmediato», trasladaría a sus brillantes y patriotas agentes del ICE a los aeropuertos, donde implementarán medidas de seguridad sin precedentes.

El viernes, el Senado estadounidense no logró aprobar un proyecto de ley de la Cámara de Representantes para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a desacuerdos bipartidistas sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Unos 50.000 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, siglas en inglés) trabajan sin cobrar desde el 14 de febrero, fecha en que el Congreso estadounidense dejó expirar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés), organismo que supervisa la TSA, debido a un desacuerdo sobre la aplicación de las leyes de inmigración.

Los principales aeropuertos de Estados Unidos registran largas colas en los controles de seguridad, con tiempos de espera que superan las tres horas en algunos casos.

Entre los aeropuertos más afectados se encuentran los de Houston, Atlanta y Nueva Orleans. En las últimas cinco semanas, las negociaciones entre los dos partidos sobre la aplicación de las leyes de inmigración han mostrado escasos avances.

Los republicanos han presionado para financiar el DHS, mientras que los demócratas han buscado financiamiento independiente para agencias como la TSA, que excluiría las operaciones de inmigración.

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