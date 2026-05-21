Trump afirmó que estaría «encantado» de intervenir en Cuba

“Parece que seré yo quien lo haga”, agregó el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaría «encantado» de intervenir en Cuba, luego de que varios de sus predecesores lo intentaron sin éxito durante décadas.

«Otros presidentes han analizado esto durante 50 ó 60 años, hacer algo», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca. «Y ahora parece que yo seré el que lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo. Los cubanos estadounidenses pueden regresar y ayudar», añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy con anterioridad que la probabilidad de un acuerdo negociado con Cuba es baja por el momento.

Estados Unidos acusó recientemente de manera formal al líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, de estar vinculado con el derribo fatal de dos aviones por parte del ejército cubano hace 30 años, y envió al Caribe al Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz, una medida considerada como parte de una amplia campaña de presión contra Cuba, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo también el miércoles que la acusación formal contra Castro es una «maniobra política» sin fundamento legal, y añadió que Washington «miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas pertenecientes a la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate».

Díaz-Canel había advertido a principios de esta semana que cualquier ataque militar de Estados Unidos contra Cuba causaría «un baño de sangre con consecuencias incalculables» y un efecto devastador sobre la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

#AgenciaNA