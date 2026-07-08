Trump advierte que podría ser blanco de un nuevo intento de asesinato y apunta a Irán

«Soy su objetivo principal porque son escoria», afirmó el mandatario estadounidense.

Donald Trump dijo este miércoles que podría ser víctima de un nuevo intento de asesinato y aseguró que se ha convertido en el «objetivo principal» de Irán, en medio de una renovada escalada de tensiones entre ambos países.

«Ellos tenían líderes, y ya no están. Y tuvieron otro grupo de líderes, y también se han ido. Ahora tienen otro grupo de líderes. Puede que también se hayan ido. ¿Quién sabe?», afirmó el presidente estadounidense este miércoles en una rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Ankara, la capital de Turquía.

Trump sostuvo que, tras las acciones de EE.UU. contra líderes iraníes, él mismo podría ser atacado: «Puede que yo también me vaya, porque soy su objetivo principal», dijo, y volvió a calificar a la dirigencia de Teherán de «escoria».

«Soy su objetivo principal porque son escoria. Así es como actúan, y así lo han hecho durante 47 años», enfatizó el inquilino de la Casa Blanca.No obstante, restó importancia al riesgo planteado y afirmó que solo le importa «hacer su trabajo». «Prefiero ser el número uno en TikTok, pero soy el número uno en la lista de asesinatos», concluyó.

«No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad»

Tras los ataques verbales de Trump a la dirigencia iraní, el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, señaló que la República Islámica no responderá con la misma «vulgaridad».

«No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad, sino con acción: sin temor y con gran valor», expresó el diplomático iraní a través de la red social X, donde remarcó que «los iraníes son conocidos por su cortesía, cultura y sólidos valores morales».

Nueva escalada

Entre tanto, este miércoles el Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que sus fuerzas están realizando «ataques adicionales» contra la República Islámica por segundo día consecutivo.

«Por orden del comandante en jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», reza el comunicado del organismo. (RT)