Triple choque de camiones en ruta nacional 34 altura San Pedro de Jujuy

Ocurrió un accidente entre dos pesados rodados, un camión rojo que se dirigía en sentido sur – norte y otro camión blanco que iba de norte a sur en sentido contrario. Por los datos recogidos el segundo habría chocado de frente contra el rojo provocando el derrape de la cinta asfáltica, vale aclarar que afortunadamente no hay personas fallecidas.

La ruta se encontraba cortada momentáneamente en su totalidad, a su vez otro camión habría colisionado con el camión rojo porque no alcanzo a frenar. Según los primeros informes brindado por la policía de la Unidad Regional 2 que se encontraban en el lugar señalaron que no hay fallecidos por el accidente ocurrido en la ruta nacional 34 altura de la entrada a la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El camión blanco transportaba mercaderías y se encontraba volcado al costado de la ruta en un barranco que da al barrio San Miguel de San Pedro y el contenedor con mercaderías quedó desparramado por lo que vecinos se acercaron y seguramente estaban esperando poder retirar lo que transportaba, como aceites, latas de duraznos entre otros productos.

En el lugar se hicieron presentes personal de Criminalística, Bomberos, del Same y el personal policial pertenecientes a la Unidad Regional 2.

El oficial principal Roger Álvarez comento, “se toma conocimiento de la colisión de 2 camiones en la ruta nacional 34 a alturas del YPF, en el sector denominado Alto Cayunco, se actuó con premura por lo que se logró acordonar el lugar y detener la marcha de los vehículos para evitar otro accidente”.

Ademas Álvarez agrego, “en primera instancia se toma conocimiento a través del personal del SAME que también se hizo presente, que no habría víctimas fatales y que han sido examinadas y trasladadas al nosocomio local donde están en observación”

Con respecto al accidente destaco, “la colisión la protagonizaron dos camiones, un camión blanco Mercedes Ben y un Scania de color rojo que aparentemente venían en el mismo sentido y por una mala maniobra que es motivo de investigación habría perdido el control y dado el vuelco al costado de la ruta quedando así en el estado en el que se encuentra actualmente, el personal policial se encuentra acordonado el lugar a fines de realizar la correspondientes pericias y pertinentes consultas con el fiscal interviniente”.

Para finalizar Álvarez remarco, “se está trabajando con premura lo más rápido posible para permitir la circulación de los vehículos”.

El chófer del camión Mercedes blanco Luis Guerra expreso, ““cuando el otro camión se tira yo trato de pasarlo pero se mandó nomas y no había forma, yo ya venía frenando y lo iba a cruzar por la banquina pero la cola del semi estaba lejos y no había forma, gracias a Dios solamente tengo un raspón, luego de que impacto volantee muy fuerte, la cola del semi se volcó entonces comenzó a dar vueltas pero yo seguía agarrado al volante, no sé cuántas vueltas abre dado, aparentemente fueron dos, luego de todo me desabroche el cinturón y salí por la puerta que había quedado abierta y por suerte llegaron personas que me ayudaron a salir y en cuanto baje pregunte quien era el chófer del otro camión que me podría haber matado pero me contuve, creo que son chóferes de Paraguay y dicen que no me habían visto, ellos ya habían cruzado 4 autos entonces cuando se me cruzo intente frenar el camión pero no pude”.