«Trionda» el secreto de la nueva pelota del «Mundial 2026» que podría revolucionar al VAR

La pelota oficial del Mundial 2026 fue presentada por la FIFA con un diseño inspirado en los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Cánada. Pero su verdadera magia está en el interior.

LA FIFA lleva años tratando de minimizar los errores y las «trampas» dentro del fútbol. Inglaterra ganó su único campeonato mundial con un gol que no era legítimo (luego marcó otro más) en 1966. Por eso, la pelota del Mundial 2026 viene con una tecnología especial al servicio del «fair play» o «juego limpio».

Se llama «Trionda» y es muy sofisticada. Tanto, que tiene un mecanismo – un chip de alta tecnología – que le avisará de inmediato al réferi situaciones claves en un partido. Esas que te pueden dejar afuera, eliminado o, al contrario, ser campeón del mundo.

Durante décadas, una pelota de fútbol fue apenas eso: una pelota. En los últimos mundiales se mejoró su elaboración. En una sola pieza, perfectamente redonda, indeformable. Que no se hace más pesada por el agua y que vivorea por la potencia de los remates.

Ahora llega algo más: fundamental. En este Mundial 2026 se marcará un antes y un después. El nuevo balón oficial de la FIFA, llamado Trionda, incorpora tanta tecnología que deberá cargarse antes de cada partido exactamente igual que un teléfono celular.

Cada duda milimétrica (para un offside) o una jugada de gol dudosa tendrán su respuesta. Será una clara señal que recibirá el VAR y el árbitro principal del partido. El chip tendrá soportes especiales para evitar que altere el peso o el comportamiento aerodinámico del balón. Estarán sincronizados con el sistema tecnológico. El debate está planteado: mejora el juego o si le quita parte de su esencia.

Lo cierto es que en Estados Unidos, México y Canadá rodará una pelota distinta a todas las anteriores: una capaz de enviar datos en tiempo real y que, antes de salir a la cancha, necesitará pasar por el cargador. Como un celular. Sólo que decidirá al próximo campeón del mundo de la FIFA.

Trionda, la pelota al servicio del «fair play»

Esta nueva pelota tiene en su interior un «corazón tecnológico», un chip que ayudará al cuerpo de árbitros en jugadas clave. La más importante, por supuesto, es convalidar o no un gol. Muchas veces, la pelota va a tal velocidad que pega en el travesaño, pica en el suelo y sale hacia el campo. Ese pique es tan fugaz que a veces parece que fue gol y, otras veces, no.

Inglaterra en 1966 convirtió un tercer gol en la final con Alemania de manera ilegítima. Tras dar en el travesaño, la pelota picó sin atravesar enteramente la línea. Hace 60 años, no había VAR y el réferi y el juez de línea dieron gol para los inventores del fútbol. Hurst, el autor de ese «gol-no gol», marcó luego el 4 a 2 definitivo. Eso ahora no podrá pasar: el chip detecta al instante su ubicación en el campo de juego. Como tienen todo marcado en su memoria (sabe si pasó o no enteramente la línea de gol). Por lo tanto, el réferi recibe en su reloj un aviso de inmediatos sobre si el gol es válido o no.

El balón Trionda hará que el Mundial 2026 sea recordado por su innovación. Se trata de la evolución más avanzada de la llamada «Connected Ball Technology», una herramienta diseñada para reducir errores y acelerar las decisiones durante los partidos.

Un sensor que registra todo lo que ocurre con la pelota

En el corazón de Trionda se encuentra una Unidad de Medición Inercial (IMU), un pequeño sensor de apenas 14 gramos que registra aceleración, velocidad, dirección, rotación y cada contacto que recibe el balón. El sistema trabaja a una frecuencia de 500 Hz, lo que significa que recopila información 500 veces por segundo.

Para evitar que la tecnología altere el comportamiento de la pelota, Adidas instaló el chip dentro de uno de los cuatro paneles del balón y distribuyó contrapesos en los otros tres sectores para mantener el equilibrio y la estabilidad durante el vuelo.

Cómo ayudará a detectar los offsides

El offside automático nos dejó sin el gol de Lautaro en el debut de Qatar 2022 que luego perdimos 2 a 1. La principal función de Trionda será colaborar con el sistema de fuera de juego semiautomático. Cuando un futbolista realiza un pase, el chip identifica el instante exacto en que el pie impacta la pelota. Ese dato se combina con las cámaras que monitorean la posición de los jugadores en el campo.

De esa manera, el VAR puede determinar con mucha más precisión si un atacante estaba adelantado en el momento de recibir el balón. Y no si era un moretón en el hombro o una uña encarnada lo que estaba «fuera de juego».

Detección de manos, desvíos y dobles toques

La tecnología también permitirá identificar contactos mínimos que muchas veces son imperceptibles para el ojo humano. El sistema puede detectar si la pelota fue desviada por una mano, si hubo un roce previo antes de un gol o incluso situaciones de doble toque en ejecuciones de penales. Esto brinda más información a los árbitros y reduce las zonas grises en jugadas polémicas.

Una pelota que necesita cargarse antes de jugar

Por primera vez en la historia de los Mundiales, la pelota debe recargarse antes de cada partido. El chip funciona gracias a una batería interna que se alimenta mediante carga eléctrica, de forma similar a un teléfono celular. Es decir, el árbitro, por ejemplo, podría poner en su mesita de luz a cargar la pelota del partido, como hacemos con nuestros celulares. Una vez cargada, puede transmitir permanentemente todos los datos generados durante los 90 minutos.

Mejor aerodinámica y mayor estabilidad

Más allá de la electrónica, Trionda también incorpora cambios en su construcción. Tiene solamente cuatro paneles, la menor cantidad utilizada en una pelota mundialista, con costuras profundas y relieves diseñados para mejorar el control, el agarre y la estabilidad en vuelo. La intención de Adidas es evitar comportamientos impredecibles como los que generó la recordada Jabulani de Sudáfrica 2010.

Con esta combinación de sensores, inteligencia artificial y diseño aerodinámico, la FIFA espera que Trionda se convierta en una pieza clave para lograr un fútbol con menos polémicas y decisiones arbitrales más rápidas y precisas durante los 104 partidos del Mundial 2026. ¿Será así?

(A24)