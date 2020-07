Tremenda frase de Gianinna Maradona al ver el video de Diego: “Si le sacás el audio, no se entiende cuál es el cuadro del paciente”

La hija del Diez se mostró indignada por la última grabación de su padre.

Diego Maradona se encuentra en el centro de la polémica… una vez más. Luego de que sus hijas Dalma y Gianinna Maradona hicieran pública la preocupación por la salud de su padre, se conoció que la familia analiza hacer una denuncia contra el entorno del Diez por “privación ilegítima e la libertad” y “abducción intelectual”.

¿La reacción de Maradona? Realizó un video en el que se lo ve con las manos atadas y diciendo de forma irónica: “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. ¡Chachan, chachan! Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas”.

Al ver el video, Dalma explotó de bronca y twitteó: “¡Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso así que no la cuenten mal porque otra vez lo exponen! ¡Harta es poco! ¡Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice! SI LE TIEMBLAN LAS MANOS NO LO SUBAN HIJOS DE PUTA!”.

“LO EXPONEN PARA DEFENDERSE DE ALGO QUE NO DIJIMOS CON UN VÍDEO QUE SI LE SACÁS EL AUDIO NO SE ENTIENDE CUÁL ES EL CUADRO DEL PACIENTE”

Gianinna también se mostró furiosa y respondió el tweet de su hermana: “Esta es la parte cuando no entiendo si son todos boludos o creen que somos todos boludos…”.

Y lanzó una frase muy fuerte: “Lo exponen para defenderse de algo que no dijimos con un vídeo que si le sacás el audio no se entiende cuál es el cuadro del paciente… (?)”, haciendo referencia al estado de salud de su padre, que tanto las preocupa.

¡Gianinna Maradona y su hermana Dalma, en pie de guerra con el entorno de Diego!

(Ciudad Magazine)