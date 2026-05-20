Trasladaron hasta un sanatorio cordobés un corazón que iba desde Jujuy

Un operativo sanitario se desplegó en Córdoba para garantizar el traslado urgente de un corazón destinado a un trasplante.

El órgano llegó en avión y fue llevado con custodia policial hasta el centro de salud. El procedimiento incluyó un corredor seguro para agilizar el recorrido por la ciudad.

El procedimiento se realizó en horas de la tarde del martes, cuando el órgano arribó desde Jujuy al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y debía ser llevado hasta el Hospital Córdoba.

El corredor sanitario

El traslado fue coordinado por efectivos de la Dirección Motocicletas y del Comando de Acción Preventiva (CAP), que montaron un corredor sanitario desde el aeropuerto hasta el nosocomio.

Durante el recorrido, el personal policial brindó custodia y acompañamiento al automóvil que transportaba el órgano, con el objetivo de agilizar la circulación por distintas arterias de la ciudad.

Gracias a la coordinación entre las unidades intervinientes, el operativo concluyó sin inconvenientes y permitió garantizar el arribo seguro del corazón al centro de salud.

(El Doce TV)