Tras un acuerdo con FIFA, el Brasil-Argentina que estaba pendiente fue cancelado

A falta de confirmación oficial, el partido que la FIFA había decidido jugar entre Brasil y la Selección Argentina, suspendido el 5 de septiembre de 2021, no se disputará, tras un acuerdo entre las tres partes.

A pesar de que no es oficial, la FIFA llegó a un acuerdo para que el partido suspendido entre Brasil y la Selección Argentina, por la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial Qatar 2022, no se lleve a cabo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lograron torcerle el brazo a la entidad presidida por Gianni Infantino, que quería disputar el encuentro a toda costa el 22 de septiembre en suelo brasileño.

La entidad con sede en Zurich, Suiza, cambió su tajante postura de los últimos tiempos, en los que, comunicado tras comunicado, hizo saber que el encuentro “debía definirse dentro del campo de juego”. La pregunta es ¿por qué? Las dos principales razones son los tiempos que puede llevar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la muy buena apelación que hizo el cuerpo de abogados de la AFA, luego la decisión de la Cámara de Apelaciones de la FIFA de jugar el encuentro. Y el cambio de mirada de la CBF, que antes quería disputar el encuentro y ahora alega, off the record, que por expreso pedido del cuerpo técnico encabezado por Tite el encuentro no debe llevarse a cabo a tan poco tiempo del Mundial.

Lo primero que hay que decir, que desde un primer momento, la AFA fue la única que no estaba dispuesta a jugar el partido. Nunca quiso reprogramar el partido porque sabía que su disputa podría traer más de un dolor de cabeza a meses del Mundial, con las dos selecciones ya clasificada. Tanto era el desacuerdo que la semana pasada el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró ante la prensa que “el partido nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión”. Y agregó : “Es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar, no es lo ideal la situación y no es culpa nuestra es de quien debe tomar la decisión”.

Por eso, tras la decisión de la FIFA de seguir adelante con la reprogramación desde Viamonte salió una medida cautelar para que los árbitros del TAS tomaran una decisión. El principal argumento, que sepultó las chances de que el encuentro viera la luz en el Arena Corinthians el 2022 de septiembre, que esgrimieron los colegiados de AFA fue la carencia de validez deportiva que tenía el encuentro. ¿Cuál era el sentido que tenía disputar un partido que tenía a los dos seleccionados clasificados a Qatar? Solo económico.

Esas declaraciones del DT argentino, más el combo apelación+cambio de postura de Brasil fue lo que terminó con que, tras varias idas y venidas, se tome la decisión de mandar la propuesta de cancelación del partido a ambas federaciones vía correo electrónico. Además, se reducirán las multas económicas que había impuesto la FIFA tras la decisión de su Cámara de Apelaciones: en la última decisión habían quedado en US$ 250 mil para la CBF y US$ 100 mil para la AFA.

Desde el lado brasileño, por los pasillos se decía que la decisión de la CBF de cambiar su postura y no querer jugar el partido contra la Selección Argentina se debió a un expreso pedido del cuerpo técnico, con Tite, como su cabeza. Pero, ¿por qué se hace hincapié en este cambio de estrategia en el último tiempo del lado de la Verdeamarela? Porque en el documento que mandaron los abogados brasileños al TAS se apelaba no solo la multa económica, sino que reclamaba los puntos por las fallas que había tenido la delegación argentina a la hora de ingresar al país, con sus declaraciones juradas por el Covid.

Brasil siempre quiso en los papeles jugarlo, porque la suspensión implicaba una mancha para el gobierno de Jair Bolsonaro. Por eso, la decisión de que se sepa que recién ahora Tite pidió no jugar el partido por riesgo de alguna lesión o una suspensión a meses del Mundial sirve de coartada perfecta para salvar la pata política de la suspensión. Es más, en esta puja por sacar rédito político desde la suspensión, y como a fin de año hay elecciones generales en Brasil, hasta ocho gobernadores llamaron al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, para pedirle ser la sede del partido.